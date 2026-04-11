Le Crédit Agricole donne 10 000 euros à Per Campà in Pace pour rénover des logements sociaux

Ce jeudi 29 octobre, le Crédit Agricole de la Corse a signé une convention de mécénat de 10 000 euros avec l’association Per Campà in Pace
Remettre des logements dégradés en état pour permettre à de nouvelles familles d’y accéder. C’est l’objectif du mécénat signé ce jeudi 29 octobre entre le Crédit Agricole de la Corse et l’association Per Campà in Pace, présidée par le cardinal François Bustillo. Les logements concernés seront identifiés par les offices publics de l’habitat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, qui assureront la maîtrise des travaux et leur attribution.
« Le logement, c’est le premier élément de la construction d’une vie et d’un équilibre de vie », souligne Octavia Santoni, directrice des ressources humaines, des finances et des risques au Crédit Agricole de la Corse. Le choix du projet a été effectué par une commission mécénat composée de collaborateurs de la banque, dans le cadre de son engagement en faveur du territoire. « Nous étions vraiment très heureux et volontaires pour aller dans cette direction-là », précise-t-elle. La caisse régionale avait déjà participé, il y a quelques années, à la rénovation de trois logements avec l’office public de l’habitat d’Ajaccio.
« C’est le premier grand don d’entreprise »
Avec cette enveloppe, près de deux appartements pourraient être rénovés, selon le coût des travaux. « Des fois, pour moins de 5 000 euros par logement, on y arrive », explique le docteur François Pernin, président de l’association de coordination de lutte conte l’exclusion, qui espère que cette contribution encouragera d’autres entreprises à s’engager. « C’est le premier grand don d’entreprise », précise-t-il, en évoquant les autres formes de soutien déjà reçues, des concerts solidaires aux collectes et aux dons privés.
« Le logement, c’est le premier élément de la construction d’une vie et d’un équilibre de vie », souligne Octavia Santoni, directrice des ressources humaines, des finances et des risques au Crédit Agricole de la Corse. Le choix du projet a été effectué par une commission mécénat composée de collaborateurs de la banque, dans le cadre de son engagement en faveur du territoire. « Nous étions vraiment très heureux et volontaires pour aller dans cette direction-là », précise-t-elle. La caisse régionale avait déjà participé, il y a quelques années, à la rénovation de trois logements avec l’office public de l’habitat d’Ajaccio.
« C’est le premier grand don d’entreprise »
Avec cette enveloppe, près de deux appartements pourraient être rénovés, selon le coût des travaux. « Des fois, pour moins de 5 000 euros par logement, on y arrive », explique le docteur François Pernin, président de l’association de coordination de lutte conte l’exclusion, qui espère que cette contribution encouragera d’autres entreprises à s’engager. « C’est le premier grand don d’entreprise », précise-t-il, en évoquant les autres formes de soutien déjà reçues, des concerts solidaires aux collectes et aux dons privés.
Le choix du projet a été effectué par une commission mécénat composée de collaborateurs de la banque
Pour lui, cette mobilisation dépasse le simple soutien financier. « On n’est pas dans le domaine des affaires, on n’est pas dans le domaine du calcul, on est dans le domaine du don et de la fraternité. » Un engagement qu’il souhaite voir se poursuivre pour permettre à davantage de logements de retrouver leur place dans le parc locatif social.
Le cardinal François Bustillo insiste lui aussi sur la nécessité de traduire la solidarité en actes. « Nous ne pouvons pas aimer simplement par des déclarations ou des discours, il faut passer par des actes », affirme-t-il. Ce nouveau mécénat illustre la possibilité de mobiliser différents acteurs autour des personnes les plus vulnérables : « Notre devoir, c’est de provoquer de la générosité, de la bonté et de la bienveillance. »
Le cardinal François Bustillo insiste lui aussi sur la nécessité de traduire la solidarité en actes. « Nous ne pouvons pas aimer simplement par des déclarations ou des discours, il faut passer par des actes », affirme-t-il. Ce nouveau mécénat illustre la possibilité de mobiliser différents acteurs autour des personnes les plus vulnérables : « Notre devoir, c’est de provoquer de la générosité, de la bonté et de la bienveillance. »
-
À Calvi « U Guardianu », le nouveau navire de la SNSM à 2,6 millions d’euros, est enfin arrivé
-
Autonomie - Après le rejet du Sénat, Nazione appelle « à tourner la page de Beauvau »
-
Plus de 400 noyades mortelles l'été dernier, favorisées par les canicules à répétition
-
Olivese : Un incendie parcourt 50 hectares au col de la Vaccia
-
« On ne peut pas attendre une troisième inondation » : après les intempéries, des habitants de Prunelli-di-Fiumorbo se mobilisent