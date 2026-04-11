Le Crédit Agricole donne 10 000 euros à Per Campà in Pace pour rénover des logements sociaux

Remettre des logements dégradés en état pour permettre à de nouvelles familles d’y accéder. C’est l’objectif du mécénat signé ce jeudi 29 octobre entre le Crédit Agricole de la Corse et l’association Per Campà in Pace, présidée par le cardinal François Bustillo. Les logements concernés seront identifiés par les offices publics de l’habitat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, qui assureront la maîtrise des travaux et leur attribution.



« Le logement, c’est le premier élément de la construction d’une vie et d’un équilibre de vie », souligne Octavia Santoni, directrice des ressources humaines, des finances et des risques au Crédit Agricole de la Corse. Le choix du projet a été effectué par une commission mécénat composée de collaborateurs de la banque, dans le cadre de son engagement en faveur du territoire. « Nous étions vraiment très heureux et volontaires pour aller dans cette direction-là », précise-t-elle. La caisse régionale avait déjà participé, il y a quelques années, à la rénovation de trois logements avec l’office public de l’habitat d’Ajaccio.



« C’est le premier grand don d’entreprise »



Avec cette enveloppe, près de deux appartements pourraient être rénovés, selon le coût des travaux. « Des fois, pour moins de 5 000 euros par logement, on y arrive », explique le docteur François Pernin, président de l’association de coordination de lutte conte l’exclusion, qui espère que cette contribution encouragera d’autres entreprises à s’engager. « C’est le premier grand don d’entreprise », précise-t-il, en évoquant les autres formes de soutien déjà reçues, des concerts solidaires aux collectes et aux dons privés.