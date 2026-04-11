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Olivese : Un incendie parcourt 50 hectares au col de la Vaccia


MP le Jeudi 29 Octobre 2026 à 19:34

Un incendie s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi sur la commune d’Olivese, dans le secteur du col de la Vaccia. Les flammes ont déjà parcouru une cinquantaine d’hectares dans une zone inaccessible aux moyens terrestres.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Si l’automne est désormais bien installé, la saison des feux de forêt est loin d’être terminée. Pour preuve, ce jeudi un important incendie s’est déclaré aux alentours de 16h45 sur la commune d’Olivese, dans le secteur du col de la Vaccia, indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud. 
 
« À cette heure, environs 50 hectares sont concernés, une importante lueur est visible depuis toute la vallée du Taravo et d’Aullène », précise le SIS 2A en ajoutant que « le feu est actuellement inaccessible aux moyens terrestres mais est toutefois sous surveillance active ».
 
Des actions doivent être menées dès vendredi matin. 

Aucune habitation n’est menacée par les flammes. 
 




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