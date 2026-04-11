« On ne peut pas attendre une troisième inondation » : après les intempéries, des habitants de Prunelli-di-Fiumorbo se mobilisent

Une semaine après les fortes intempéries qui ont frappé la Corse et provoqué de nombreux dégâts, notamment en Plaine orientale, une dizaine d’habitants de Prunelli-di-Fiumorbo, réunis au sein du collectif du lotissement « Les Jardins de la Via Romana », se sont rassemblés ce jeudi au bord de la RT 10. L’objectif : alerter sur les inondations récurrentes qui touchent leur lotissement. « Nous avons été inondés deux fois en cinq ans », indique Noël, l’un des membres du collectif. Selon eux, « à la première inondation en 2021, la Collectivité de Corse avait promis de faire des travaux parce qu'il y a une évacuation d'eau sous la RT 10 qui n'est pas assez dimensionnée pour recevoir toute l’eau qui arrive, mais les travaux traînent ». « On ne nous donne pas d’explication », affirme Noël, qui précise que leur mobilisation a pour but « de faire accélérer les travaux ». « On ne peut pas attendre d’être inondé une troisième, une quatrième fois, et ainsi de suite. »





Contactée, la Collectivité de Corse, par l’intermédiaire de Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif chargé des transports, affirme comprendre « l’émotion des familles qui se retrouvent dans l’eau après les intempéries ». Le conseiller exécutif souligne néanmoins que « la cause centrale du problème récurrent dans cette zone, c'est le fait d'avoir créé des lotissements dans une zone qui n'aurait pas dû accueillir de promotion immobilière ». « On a bien compris qu’on ciblait la collectivité comme la source de tous les maux, mais je le dis clairement : les autorisations qui ont été données il y a 20 ans n’auraient pas dû l’être », affirme-t-il.





De plus, la collectivité estime qu’installer une buse sous la RT 10 ne suffirait pas à régler le problème d’inondations. « Nous avons réalisé une étude hydraulique qui a duré deux ans, même si ce n'est pas à nous de le faire, puisque c’est l’intercommunalité qui est compétente dans ce domaine, et elle a été très claire : sans faire des bassins de rétention en amont, qui sont du domaine de l'intercommunalité, et sans faire un curage et des ouvrages sur le bassin versant en aval, la seule buse n'aurait pas empêché le lotissement actuel d'être inondé et n'aurait pas empêché le second un peu plus bas d'être inondé encore plus vite. »





Jean-Félix Acquaviva annonce par ailleurs qu’une réunion est prévue le 6 novembre avec les services de l’État, la Collectivité de Corse ayant besoin « d’une autorisation d’instruction Loi sur l’eau ». « Nous sommes prêts à faire des travaux si et seulement si il y a une chaîne de travaux faite par ceux qui ont des compétences sur le territoire pour faire les bassins de rétention et les travaux en amont », indique le conseiller exécutif avant de marteler : « Que chacun assume ses responsabilités, et nous assumerons les nôtres. Évidemment, nous sommes prêts à agir pour que cette nuisance ne se renouvelle pas. »





De son côté, le collectif affirme que de nouvelles actions pourraient être envisagées dans les jours à venir. « On envisage de se mobiliser autrement », explique Noël. « Il y a 13 propriétaires au sein du collectif mais nous sommes en train de réunir d'autres personnes qui ont été impactées aussi. »

