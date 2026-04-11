Calvi - Programme des messes et cérémonies de la Toussaint et des Morts

SAMEDI 31 OCTOBRE



Montemaiò: 11h: Messe à St Rainier



Calvi: 17h 30 Office des Morts suivi de la Messe à 18h 30 à Ste Marie Majeure





DIMANCHE 1ER NOVEMBRE



Lumio: messe à 9h 15 à église St Pierre et St Paul



U Mucale: messe à 9h 30



Calinzana; 11h messe



Calvi: 11h messe à Ste Marie - à 17h Office des Morts suivi du Salut au Saint Sacrement



Cassani: 15h 30



Zilia: 17h





LUNDI 2 NOVEMBRE



Calvi: messe à 9h 30 suivie de la procession et de la bénédiction du cimetière - 14h 30: bénédiction du cimetière de ND de la Serra



Galeria: messe à 10h 30



Lunghignanu: messe à 10h 30



Barghjana: messe à 14h



Calinzana: messe à 15h



Prizuna: messe à 15h 30







Dans les villages, les cimetières sont bénis à l'issue de la messe.

