- ACTU RÉGIONALE
- FAITS DIVERS
- POLITIQUE
- FOOTBALL
- SPORTS
- VOTRE RÉGION
- MONDE
- ANNONCES LÉGALES
- CARNET DE DEUIL
SAMEDI 31 OCTOBRE
Montemaiò: 11h: Messe à St Rainier
Calvi: 17h 30 Office des Morts suivi de la Messe à 18h 30 à Ste Marie Majeure
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Lumio: messe à 9h 15 à église St Pierre et St Paul
U Mucale: messe à 9h 30
Calinzana; 11h messe
Calvi: 11h messe à Ste Marie - à 17h Office des Morts suivi du Salut au Saint Sacrement
Cassani: 15h 30
Zilia: 17h
LUNDI 2 NOVEMBRE
Calvi: messe à 9h 30 suivie de la procession et de la bénédiction du cimetière - 14h 30: bénédiction du cimetière de ND de la Serra
Galeria: messe à 10h 30
Lunghignanu: messe à 10h 30
Barghjana: messe à 14h
Calinzana: messe à 15h
Prizuna: messe à 15h 30
Dans les villages, les cimetières sont bénis à l'issue de la messe.