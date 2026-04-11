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Les brèves

Calvi - Programme des messes et cérémonies de la Toussaint et des Morts  29/10/2026

SAMEDI 31 OCTOBRE

Montemaiò: 11h: Messe à St Rainier

Calvi: 17h 30 Office des Morts suivi de la Messe à 18h 30 à Ste Marie Majeure
 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Lumio: messe à 9h 15 à église St Pierre et St Paul

U Mucale: messe à 9h 30 

Calinzana; 11h messe

Calvi: 11h messe à Ste Marie - à 17h Office des Morts suivi du Salut au Saint Sacrement

Cassani: 15h 30

Zilia: 17h
 

LUNDI 2 NOVEMBRE

Calvi: messe à 9h 30 suivie de la procession et de la bénédiction du cimetière - 14h 30: bénédiction du cimetière de ND de la Serra

Galeria:  messe à 10h 30

Lunghignanu: messe à  10h 30

Barghjana: messe à 14h

Calinzana: messe à 15h

Prizuna: messe à 15h 30



Dans les villages, les cimetières sont bénis à l'issue de la messe.


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