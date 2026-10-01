Bastia : 6e édition du « Marché vinted »

Le CCAS de la Ville de Bastia et son centre social organisent, pour sa sixième édition, le « Marché vinted », vide-dressing des jeunes.



Cette version 2026 se déroulera ce samedi 24 octobre de 10h à 17h au Centre Culturel Alb’Oru dans les quartiers sud de la ville.



Sur place : vente, échange, accessoires, et autres articles de seconde main, l’occasion de dénicher toutes sortes d’objets et de vêtements.



Nouveauté cette année : de 10h à 15h, Mathilde Ménager vous accueillera dans son « studio mode » éphémère pour accompagner le public dans la customisation de ses vêtements !