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Les brèves

Bastia : 6e édition du « Marché vinted »  22/10/2026

Le CCAS de la Ville de Bastia et son centre social organisent, pour sa sixième édition, le « Marché vinted », vide-dressing des jeunes.

Cette version 2026 se déroulera ce samedi 24 octobre de 10h à 17h au Centre Culturel Alb’Oru dans les quartiers sud de la ville.

Sur place : vente, échange, accessoires, et autres articles de seconde main, l’occasion de dénicher toutes sortes d’objets et de vêtements.

Nouveauté cette année : de 10h à 15h, Mathilde Ménager vous accueillera dans son « studio mode » éphémère pour accompagner le public dans la customisation de ses vêtements !

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