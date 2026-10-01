Les architectes de six régions réunis à Ajaccio pour travailler sur les enjeux de la profession

Les difficultés des agences d’architecture et la place des architectes dans l’aménagement des territoires seront au cœur des échanges, les 26 et 27 octobre, à Ajaccio. À l’initiative de l’Ordre des architectes de Corse, les élus et directeurs de cinq Conseils régionaux se retrouveront à la Cité Grossetti pour une rencontre inter-régionale consacrée aux enjeux de la profession.



Du climat à l’aménagement du territoire, l’architecture traverse de nombreux enjeux des politiques publiques. « Toutes les questions qui nous préoccupent, que ce soit le climat ou l’aménagement du territoire, tout a un lien avec l’architecture », rappelle Sylvia Ghipponi, présidente de l’Ordre des architectes de Corse. Pour elle, il est donc essentiel de mieux faire reconnaître cette expertise auprès des élus et de montrer comment les architectes peuvent contribuer au développement des territoires.



Mais la profession doit aussi faire face à ses propres difficultés. « Une problématique qui est de plus en plus prégnante et de plus en plus inquiétante est celle de la difficulté des agences », alerte-t-elle. Autant de sujets qui justifient, selon elle, de mettre en commun les expériences des différentes régions pour mieux faire connaître le rôle des architectes et renforcer l’accompagnement des professionnels.



Mutualiser les pratiques pour mieux accompagner la profession



Face à ces enjeux, cette rencontre doit permettre aux représentants de Corse, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, des Hauts-de-France, de Nouvelle-Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur de confronter leurs expériences et de partager leurs méthodes. « On a forcément beaucoup de problématiques communes. L’idée, c’est de travailler ensemble et de voir ce qu’il est possible de faire », explique Sylvia Ghipponi.