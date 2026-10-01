Les Trailers de l’Extrême Sud donnent rendez-vous sur les falaises de Bonifacio

Une semaine après le semi-marathon de Porto-Vecchio, c’est un autre rendez-vous d’envergure qui aura lieu ce dimanche, cette fois à Bonifacio, avec le traditionnel rendez-vous sur les falaises organisé par le club des Trailers de l’Extrême Sud.



Une édition 2026 qui commencera dès samedi par une nouveauté avec un mini-trail réservé aux plus jeunes, des poussins aux minimes, à partir de 14 h 30.



Dimanche, deux courses et une marche sont prévues au programme. À 9 h 15 s’élancera, devant le parking minute de la Marine, le Trail des Falaises pour 8 kilomètres et 300 mètres de dénivelé positif. Tout commencera par une boucle vers la Haute Ville puis les falaises sud, avant de revenir sur la Spassighjata où sera jugée l’arrivée.



Quinze minutes plus tard, à 9 h 30, démarrera le Trail de Bonifacio, long de 17,3 kilomètres pour 540 mètres de dénivelé positif. Une boucle conduira les concurrents vers les falaises nord, du côté du Fazziu, puis par la Haute Ville avant une incursion sur les falaises sud et un retour, de manière identique, sur la Spassighjata pour l’arrivée.



Enfin, à 9 h 35, ce seront les marcheurs qui prendront à leur tour le départ pour une boucle de 6 kilomètres dans la campagne bonifacienne. Une marche ouverte à toutes et à tous dont l’intégralité de la recette sera reversée au profit de l’association La Marie-Do.

