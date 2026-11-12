Marché de Noël d’Ajaccio : nouveau format, horaires élargis et stationnement gratuit, ce qui change en 2026

Le marché de Noël d’Ajaccio version 2026 se prépare à ouvrir ses portes dans un format repensé. S’il s’installera une nouvelle fois place Campinchi, où il se tient pour la troisième édition consécutive, il prendra place, cette année, dans un nouvel espace. Du 4 au 24 décembre, (soit dix jours de moins que l’an dernier, en raison d'un contexte budgétaire contraint), les chalets seront, en effet, rassemblés tout près du marché couvert et de la halle gourmande, avec la grande scène musicale à proximité, et non plus au centre de la place et vers les anciens quais napoléoniens. La Ville prévoit une cinquantaine de chalets ainsi que quelques tentes, mêlant restauration et artisanat.
Cette nouvelle organisation répond à une légère baisse de fréquentation constatée en 2025. « Il fallait donc repenser le format », explique la Ville d’Ajaccio. Les chalets seront ainsi installés sur l'espace habituellement réservée aux maraîchers, ce qui permettra aussi d’éviter les désagréments de la boue en cas de pluie. Les artisans, qui s’étaient parfois sentis à l’écart place Foch lors de la précédente édition, seront cette année mêlés aux espaces de restauration. Les maraîchers seront déplacés exceptionnellement sur le cheminement du parvis de Campinchi, face à l’Office de tourisme intercommunal. L’ensemble des chalets sera surmonté d’un « ciel étoilé », afin de renforcer l’atmosphère féérique du site.
Fermeture à 21 heures en semaine, 22 heures le week-end
Le marché sera ouvert de 10 heures à 21 heures du dimanche au jeudi, et jusqu’à 22 heures les vendredis et samedis. Il fermera à 18 heures le 24 décembre. La Ville explique vouloir éviter que l’événement fasse concurrence aux établissements du centre-ville : « On ne veut pas que le marché soit une concurrence pour les bars et restaurants du centre-ville d’Ajaccio. » Les horaires ont été adaptés pour permettre aux visiteurs d'arriver en ville avant la fermeture du marché et de pouvoir rejoindre ensuite les commerces et les bars de l’hypercentre .
Dans un contexte de restrictions budgétaires, la municipalité présente cette édition comme un « nouveau format », avec la volonté de préserver la magie de Noël tout en plaçant « l’enfant au cœur du marché ». La patinoire provisoire, décrite par la Ville comme « la locomotive du marché », sera de retour. D’une superficie d’environ 300 m², elle comprendra un espace de 60 m² réservé aux enfants. L’accès coûtera 5 euros la séance ou 25 euros pour un carnet de sept entrées. La Ville prévoit aussi la distribution de 7 000 billets gratuits par l’intermédiaire d’associations, de la Ville et de la CAPA.
Les attractions et animations seront réparties entre Campinchi et la place Miot. Un parcours accrobranche repensé et agrandi est annoncé, ainsi que plusieurs manèges et jeux pour les enfants : pêche aux canards, manège à balançoires ou encore remorque à boules. Des ateliers seront également organisés en partenariat avec l’Office de tourisme. Des spectacles et des parades pourront compléter le programme, selon les conditions d’organisation. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 4 décembre. L’inauguration officielle est prévue à 18 h 30, avec la bénédiction du marché par l’abbé Constant. Le dimanche 6 décembre, le Père Noël arrivera en petit train décoré depuis la place Abbatucci, avant de rejoindre Campinchi par les rues Fesch et Étienne-Conti.
Trois nocturnes les 4, 12 et 20 décembre
Trois soirées musicales se prolongeront jusqu’à minuit : les vendredi 4, samedi 12 et dimanche 20 décembre. Cette dernière date coïncidera avec le City Trail d’Ajaccio, associé au festival Sport Act. Le départ sera donné à 21 heures depuis la place Campinchi. La course devrait réunir 1 750 participants et les inscriptions sont déjà closes. L’horaire a été décalé afin de permettre aux commerces voisins de profiter de l’affluence avant leur fermeture.
Pour faciliter l’accès au centre-ville, le parking de la Miséricorde et sa navette adapteront ses horaires à ceux du marché. Ce jeudi soir, le conseil municipal doit également voter la gratuité de la première heure au parking couvert du Diamant, du 4 au 24 décembre inclus. Au-delà de cette première heure, la grille tarifaire habituelle s’appliquera. La Ville d'Ajaccio rappelle également que le stationnement de surface est par ailleurs gratuit toute l’année entre 12 et 14 heures.
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