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Le dessin de Battì - 11 Novembre : doit-on rappeler les poilus à l'école ?


le Jeudi 12 Novembre 2026 à 12:00

Devoir de mémoire ou militarisation de l’école ? La commémoration du 11 Novembre divise gouvernement et syndicats enseignants. Mais qu’en pensent les élèves ? Dans le dessin de Battì, un poilu venu raconter la Grande Guerre se retrouve face à un jeune davantage familier des tirs de mortier des jeux vidéo que des tranchées. Un choc des générations qui prête à sourire, mais interroge sur la transmission de la mémoire.







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