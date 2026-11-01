Escape Game « Opération Nectar » à Oletta

Plongez dans l’univers fascinant des pollinisateurs avec l’Escape Game « Opération Nectar »
Dans le cadre de l’ABC du Grand Site de France Conca D'Oru, samedi 28 novembre de 13h à 19h et dimanche 29 novembre de 9h à 16h, le CPIE A Rinascita et l’Office de l’Environnement de la Corse - Papillons, libellules et autres insectes de Corse, vous proposent l’Escape Game « Opération Nectar » pour plonger dans l’univers fascinant des abeilles, papillons et autres pollinisateurs, en mêlant réflexion, manipulation et esprit d’équipe.
Retrouvez-nous à la salle polyvalente d'Oletta pour un jeu grandeur nature (à partir de 12 ans, de 2 à 5 joueurs, en famille ou entre amis), dans lequel il faudra observer, réfléchir, fouiller, résoudre des énigmes et coopérer pour finaliser le jeu en moins d’une heure. Immersion garantie.
Cette animation vous est proposée dans le cadre du plan territorial d’action pour les pollinisateurs, avec la collaboration de la Mairie d'Oletta.
Gratuit - Inscription obligatoire : https://urlz.fr/viGc
Plus d'informations : 07 88 17 77 98
/ vfoubert@cpie-centrecorse.fr