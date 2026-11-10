Le Trail de Calvi confirme son succès et rassemble bien au-delà du sport pour sa quatrième édition

Il est des événements qui, au fil des éditions, deviennent de véritables rendez-vous incontournables. Le Trail de Calvi appartient désormais à cette catégorie. Pour sa quatrième édition, la manifestation organisée par Sport in Calvi a une nouvelle fois démontré sa capacité à fédérer bien au-delà du cercle des passionnés de course à pied.

Sportifs aguerris, coureurs amateurs, marcheurs, enfants, familles, bénévoles, accompagnateurs et simples spectateurs, durant tout le week-end, plusieurs générations se sont retrouvées autour d’une même passion, celle du sport, mais aussi du plaisir d’être ensemble.

Avec trois parcours de 10, 16 et 29 kilomètres, l’événement a conservé une formule qui fait ses preuves depuis sa création. Une recette gagnante que les organisateurs prennent néanmoins soin de renouveler chaque année.



Un engouement qui ne se dément pas

Pour Antoine Giudicelli, coprésident de Sport in Calvi, cette quatrième édition constitue une nouvelle satisfaction.

« Depuis quatre ans, nous conservons nos trois formats de course, mais chaque année, nous essayons d’apporter quelque chose de nouveau, de mettre un peu de piment dans l’événement. Cette fois, nous avons notamment repensé le village et imaginé quelques surprises sur le parcours de 29 kilomètres».

Parmi les nouveautés, des maillots distinctifs récompensant certaines performances, à l’image de ce qui se pratique dans le cyclisme. Meilleur sprinteur, meilleur grimpeur ou encore meilleur descendeur. Une manière ludique d’apporter une dimension supplémentaire à la compétition.

Mais le succès du Trail de Calvi se mesure aussi à la rapidité avec laquelle les inscriptions ont été prises d’assaut.

« Nous avions ouvert les inscriptions un samedi à 20 heures. En quelques heures seulement, tous les dossards étaient partis. Le lendemain matin, il n’y avait déjà plus de places. Pour une quatrième édition, c’est une véritable satisfaction », souligne Antoine Giudicelli.

Le nombre de participants aux trois courses est toutefois limité à 850, conformément aux dispositions convenues avec le Conservatoire du littoral. Une contrainte que les organisateurs respectent afin de préserver les espaces naturels traversés.

À ces coureurs s’ajoutent environ 110 marcheurs et 250 enfants, portant à plus de 1 200 le nombre de participants aux différentes épreuves.



Les scolaires et les enfants au cœur de la fête

Car le Trail de Calvi ne se résume pas à ses trois courses principales. La transmission et la découverte du sport occupent une place essentielle dans la philosophie de l’association, qui tient à associer les plus jeunes à cette grande fête populaire.

Les festivités sportives avaient ainsi débuté avec les traditionnels cross scolaires organisés en marge de l’événement. Si les collégiens ont pu prendre part à leur épreuve dans une ambiance enthousiaste, les élèves des écoles primaires ont malheureusement été privés de leur rendez-vous sportif. En cause, un arrêté préfectoral pris en raison des intempéries, qui a contraint les organisateurs à annuler les courses prévues dans la matinée.

Une déception pour les enfants, les enseignants et les membres de Sport in Calvi, particulièrement attachés à cette dimension intergénérationnelle.

« C’est dommage pour les petits des écoles primaires, mais nous avons eu la satisfaction de voir les sourires des collégiens l’après-midi », confie Antoine Giudicelli.

Une frustration toutefois compensée par l’engouement exceptionnel rencontré lors des courses réservées aux enfants le lendemain, avec une participation dépassant largement les prévisions.

« Nous avions prévu 150 dossards pour les enfants. Finalement, ils étaient 250 ! Nous avons dû fabriquer des dossards supplémentaires pour que tous puissent participer. Ce qui compte, ce sont leurs sourires. C’est exactement l’esprit de partage que nous voulons transmettre », raconte Antoine Giudicelli.

Une jeunesse qui occupe désormais une place encore plus importante dans le développement du club, avec la création cette année d’une section qui lui est entièrement consacrée.



Un trail qui a fait naître une véritable dynamique sportive

Pour Jérôme Seveon, également coprésident de Sport in Calvi, la réussite de cette manifestation dépasse largement le cadre d’un rendez-vous annuel.

Car si le trail a d’abord été imaginé comme un événement sportif, il a rapidement fait émerger une véritable dynamique autour de la course à pied.

« Historiquement, c’est l’épreuve qui a mis la pratique en lumière. Mais dès la première année, nous avons senti un engouement pour la course à pied au quotidien. Le club est né ensuite et, aujourd’hui, les deux se nourrissent mutuellement».

Une évolution particulièrement significative puisque Sport in Calvi est désormais devenu, selon son coprésident, le deuxième club de la Fédération française d’athlétisme en Corse en nombre de licenciés, derrière le CAB de Bastia, avec quelque 145 adhérents.

« Ce qui nous frappe, c’est de voir aujourd’hui, à Calvi, des personnes courir toute l’année, de jour comme de nuit, à tous les âges. Certaines étaient auparavant très éloignées du sport, d’autres n’avaient jamais pratiqué. Notre plus grande satisfaction, c’est d’avoir contribué à changer leur quotidien».

Pour les responsables de l’association, la course à pied possède cette particularité de pouvoir réunir des personnes d’horizons très différents, sans distinction d’âge, de niveau ou de milieu social.

« Il suffit d’une paire de baskets pour sortir courir. On peut pratiquer seul ou entre amis. Les gens prennent aussi conscience des bienfaits du sport sur la santé physique, mais également mentale. Notre ADN, c’est de partager, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, dans le respect de la nature et sans aucune barrière sociale », insiste Jérôme Seveon.

La création de la section jeunes constitue d’ailleurs l’une des grandes satisfactions de cette année.

« Nous voulions dès le départ associer la jeunesse à cet événement. Aujourd’hui, avec cette nouvelle section, nous allons encore plus loin. C’est important de transmettre, de préparer la relève sportive, mais aussi celle qui organisera peut-être demain les événements».



Un événement qui fait également vivre Calvi

Au-delà des performances et de l’engouement sportif, le Trail de Calvi représente aussi un rendez-vous important pour la vie économique et sociale de la cité.

Organisé à une période où l’activité touristique ralentit et où les rues retrouvent habituellement leur calme, il contribue à faire vivre la ville autrement.

Les centaines de participants venus de toute la Corse, parfois accompagnés de leurs proches, les bénévoles mobilisés, les spectateurs et les habitants participent à cette effervescence qui profite également aux commerces et aux établissements de la ville.

« À cette période de l’année, les volets sont souvent fermés et les gens restent davantage chez eux. Là, on ouvre les fenêtres, on se retrouve, on partage un moment tous ensemble. C’est aussi cela que nous voulons apporter à Calvi », explique Jérôme Seveon.

Une dimension sociale devenue indissociable de la manifestation.

Car une fois les efforts terminés, la fête prend le relais. Et cette année encore, la soirée organisée dans le prolongement des courses a réuni plusieurs centaines de noctambules, venus prolonger l’événement dans une ambiance festive et conviviale.

Un rendez-vous qui dépasse largement le cercle des coureurs et auquel les Calvais semblent désormais particulièrement attachés.

« Être sportif ne signifie pas renoncer à la fête, bien au contraire. Tout est une question d’équilibre. Dès la première année, nous avions voulu organiser une belle soirée pour clôturer la saison sportive. Nous avons conservé cette tradition et nous essayons, chaque année, d’apporter un peu plus à ceux qui viennent partager ce moment avec nous », poursuit le coprésident.



Faire grandir la pratique et inspirer d’autres initiatives

Loin de considérer l’émergence de nouveaux trails en Balagne comme une concurrence, les responsables de Sport in Calvi y voient au contraire le signe d’une dynamique positive pour le territoire.

« Nous-mêmes avons été inspirés par des événements organisés avant nous. Je me souviens notamment des premiers rendez-vous de sports de pleine nature à Calvi, qui nous ont donné envie de nous lancer. Si, à notre tour, nous pouvons susciter des vocations, donner envie de pratiquer ou d’organiser d’autres manifestations, nous en sommes très heureux », confie Jérôme Seveon.

Avec, à terme, l’ambition de parvenir à une meilleure coordination entre les différentes épreuves pour construire un calendrier cohérent, permettant aux sportifs de participer à plusieurs rendez-vous tout au long de l’année.

Une manière de renforcer encore la place de la Balagne dans le paysage des sports de pleine nature.



Bien plus qu’une course, un rendez-vous qui rassemble

Quatre éditions auront donc suffi au Trail de Calvi pour trouver pleinement sa place dans le calendrier sportif et festif de la région.

Derrière cette réussite se dessinent aussi des mois de préparation, l’engagement des membres de Sport in Calvi, la mobilisation des bénévoles, le soutien des partenaires et l’enthousiasme d’une population qui s’est approprié l’événement.

Mais la plus belle victoire des organisateurs est peut-être ailleurs. Dans ces enfants qui découvrent le plaisir de courir, ces adultes qui se remettent au sport, ces amitiés qui se nouent au fil des entraînements, ou encore ces centaines de personnes qui se retrouvent pour faire la fête.

À Calvi, le trail n’est plus seulement une compétition. Il est devenu un véritable rendez-vous populaire, un trait d’union entre les générations et un moteur de convivialité pour la ville. Une réussite sportive, humaine et collective qui donne déjà envie de se retrouver pour une cinquième édition.



Les vainqueurs à l’honneur sur les trois parcours

Sur le plan sportif, cette quatrième édition du Trail de Calvi a également donné lieu à de belles performances sur les trois distances proposées. Sur l’épreuve reine, le Capu di a Veta (29 km), Noël Giordano s’est imposé en 2 h 26 min 36 s, devant Louis Vannucci et Ivan Laptyev. Chez les féminines, Chloé François a décroché la victoire en 2 h 47 min 37 s. Sur le Giru di a Revellata (16 km), Nicolas Santini a remporté l’épreuve en 1 h 13 min 03 s, tandis qu’Emmanuelle Moracchini s’est imposée chez les femmes en 1 h 34 min 08 s. Enfin, sur le Giru di a Serra (10 km), Sacha Rigaut a franchi la ligne d’arrivée en tête en 48 min 59 s, devant Julien Paolini et Fabien Vecchioli. Cynthia Bartoli a quant à elle remporté la course féminine en 59 min 31 s.