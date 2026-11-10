A màghjina - U Vechju Portu di Bastia sott’à u celu luminosu
Depuis le quai sud du Vieux-Port de Bastia, le regard embrasse la ville, ses façades colorées et les reliefs du Cap Corse qui se dessinent à l’horizon. Sous un ciel traversé de nuages, la lumière éclaire le port, tandis que les ferries à quai attendent de prendre le large.
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