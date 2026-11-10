CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Haute-Corse : six conducteurs interpellés pour alcool ou stupéfiants au volant 10/11/2026 Bastia : entre investissements et hausse des impôts, l’équation délicate de la CAB 10/11/2026 Le Trail de Calvi confirme son succès et rassemble bien au-delà du sport pour sa quatrième édition 10/11/2026

A màghjina - U Vechju Portu di Bastia sott’à u celu luminosu


le Mardi 10 Novembre 2026 à 07:25

Depuis le quai sud du Vieux-Port de Bastia, le regard embrasse la ville, ses façades colorées et les reliefs du Cap Corse qui se dessinent à l’horizon. Sous un ciel traversé de nuages, la lumière éclaire le port, tandis que les ferries à quai attendent de prendre le large.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos