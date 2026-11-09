ADMR de Corse-du-Sud : six mois après la fin de la grève, les tensions restent vives

La trêve aura été de courte durée. Après une longue grève, marquée notamment par l'occupation des locaux, les salariés de l'ADMR de Corse-du-Sud avaient repris le travail à la suite d'un accord signé le 15 mai dernier. Six mois plus tard, l'intersyndicale estime que les engagements pris n'ont pas été respectés. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 9 novembre, les représentants de la CGT, FO et du STC ont dressé un bilan critique de la situation au sein de cette structure qui compte près de 600 salariés.



Au cœur de leurs inquiétudes : les conditions de travail et les risques psychosociaux. Les syndicats avancent le chiffre de 94 accidents du travail depuis le début de l'année 2026, soit 16 % des effectifs. « Les risques psychosociaux se sont accentués. J'ai l'impression de ne pas être écoutée. On passe des CSE de 8 heures à 20 heures, mais on brasse du vent », témoigne Sana Mezrigui, auxiliaire de vie sociale et déléguée syndicale FO. Elle réclame davantage de stabilité et d'équité entre les salariés : « Aujourd'hui, on veut une réponse, on n'en a pas. »





La gouvernance dans le viseur des syndicats



L'intersyndicale dénonce également un manque de transparence dans la gestion de l'association, des décisions qu'elle juge opaques et des pratiques clientélistes, notamment dans certaines nominations. Elle évoque aussi des différences de traitement entre salariés et des difficultés d'accès à certains documents du comité social et économique (CSE). La gestion financière est également questionnée par les représentants syndicaux, qui évoquent plus de 100 000 euros de frais de conseil en un an.