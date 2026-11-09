ADMR de Corse-du-Sud : six mois après la fin de la grève, les tensions restent vives

L'intersyndicale dénonce les risques psychosociaux, un manque de transparence dans la gestion de l'association, des décisions qu'elle juge opaques et des pratiques clientélistes
La trêve aura été de courte durée. Après une longue grève, marquée notamment par l'occupation des locaux, les salariés de l'ADMR de Corse-du-Sud avaient repris le travail à la suite d'un accord signé le 15 mai dernier. Six mois plus tard, l'intersyndicale estime que les engagements pris n'ont pas été respectés. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 9 novembre, les représentants de la CGT, FO et du STC ont dressé un bilan critique de la situation au sein de cette structure qui compte près de 600 salariés.
Au cœur de leurs inquiétudes : les conditions de travail et les risques psychosociaux. Les syndicats avancent le chiffre de 94 accidents du travail depuis le début de l'année 2026, soit 16 % des effectifs. « Les risques psychosociaux se sont accentués. J'ai l'impression de ne pas être écoutée. On passe des CSE de 8 heures à 20 heures, mais on brasse du vent », témoigne Sana Mezrigui, auxiliaire de vie sociale et déléguée syndicale FO. Elle réclame davantage de stabilité et d'équité entre les salariés : « Aujourd'hui, on veut une réponse, on n'en a pas. »
La gouvernance dans le viseur des syndicats
L'intersyndicale dénonce également un manque de transparence dans la gestion de l'association, des décisions qu'elle juge opaques et des pratiques clientélistes, notamment dans certaines nominations. Elle évoque aussi des différences de traitement entre salariés et des difficultés d'accès à certains documents du comité social et économique (CSE). La gestion financière est également questionnée par les représentants syndicaux, qui évoquent plus de 100 000 euros de frais de conseil en un an.
Au cœur de leurs inquiétudes : les conditions de travail et les risques psychosociaux. Les syndicats avancent le chiffre de 94 accidents du travail depuis le début de l'année 2026, soit 16 % des effectifs. « Les risques psychosociaux se sont accentués. J'ai l'impression de ne pas être écoutée. On passe des CSE de 8 heures à 20 heures, mais on brasse du vent », témoigne Sana Mezrigui, auxiliaire de vie sociale et déléguée syndicale FO. Elle réclame davantage de stabilité et d'équité entre les salariés : « Aujourd'hui, on veut une réponse, on n'en a pas. »
La gouvernance dans le viseur des syndicats
L'intersyndicale dénonce également un manque de transparence dans la gestion de l'association, des décisions qu'elle juge opaques et des pratiques clientélistes, notamment dans certaines nominations. Elle évoque aussi des différences de traitement entre salariés et des difficultés d'accès à certains documents du comité social et économique (CSE). La gestion financière est également questionnée par les représentants syndicaux, qui évoquent plus de 100 000 euros de frais de conseil en un an.
Six mois après l'accord de sortie de conflit signé le 15 mai dernier, l'intersyndicale CGT, FO et STC de l’ADMR estime que les engagements pris n'ont pas été respectés
« Le personnel commence de nouveau à être exaspéré et voit que rien ne se passe », estime Rudy Albertini, secrétaire départemental UD-CGT 2A. Les syndicats demandent désormais aux autorités qui financent et encadrent l'ADMR, notamment la Collectivité de Corse et l'Agence régionale de santé (ARS), d'intervenir. « Nous souhaitons qu'une inspection générale des affaires sociales soit diligentée afin de mettre le nez dans cet organisme et d'y mettre bon ordre », réclame Marcel Santini, directeur de l'UD-FO 2A.
Pour Dominique Lanfranchi, représentant FO, l'enjeu dépasse les seules difficultés internes de l'association. Il rappelle qu'environ 12 000 personnes sont concernées par l'aide à domicile en Corse-du-Sud, tous organismes confondus, et souligne les besoins à venir avec le vieillissement de la population. « La perspective pour 2030, c'est 15 000 retraités supplémentaires. Cela va entraîner une augmentation de 35 à 40 % des embauches dans cet organisme et donc nécessiter des moyens budgétaires supplémentaires », estime-t-il. Avant de dénoncer : « On ne peut pas laisser gérer ce genre d'organisme par des gens qui sont incompétents. »
Faute de réponse concrète, l'intersyndicale n'exclut pas une nouvelle mobilisation. Elle prévient qu'une éventuelle grève pourrait cette fois être illimitée et peser lourdement sur le fonctionnement de l'association. Une rencontre avec la Collectivité de Corse, l'État et l'ADMR est prévue le 12 novembre prochain.
Pour Dominique Lanfranchi, représentant FO, l'enjeu dépasse les seules difficultés internes de l'association. Il rappelle qu'environ 12 000 personnes sont concernées par l'aide à domicile en Corse-du-Sud, tous organismes confondus, et souligne les besoins à venir avec le vieillissement de la population. « La perspective pour 2030, c'est 15 000 retraités supplémentaires. Cela va entraîner une augmentation de 35 à 40 % des embauches dans cet organisme et donc nécessiter des moyens budgétaires supplémentaires », estime-t-il. Avant de dénoncer : « On ne peut pas laisser gérer ce genre d'organisme par des gens qui sont incompétents. »
Faute de réponse concrète, l'intersyndicale n'exclut pas une nouvelle mobilisation. Elle prévient qu'une éventuelle grève pourrait cette fois être illimitée et peser lourdement sur le fonctionnement de l'association. Une rencontre avec la Collectivité de Corse, l'État et l'ADMR est prévue le 12 novembre prochain.
La direction assure que le travail est engagé
De son côté, le directeur fédéral Jean-Luc Bergeon, arrivé le 10 août dernier pour une mission de remplacement jusqu'au 10 février 2027, reconnaît que tous les engagements du protocole ne sont pas encore appliqués. Il estime toutefois que les choses avancent, notamment avec le recrutement de nouveaux responsables comptable et des ressources humaines. « On ne peut pas dire que tout est fait, mais le processus est lancé. Je suis en train de reconstituer toute la colonne vertébrale de l'ADMR, mais il me faut un certain temps », explique-t-il.
Concernant les risques psychosociaux, un audit préconisé par la médecine du travail doit être présenté le 10 décembre, lors d'un séminaire réunissant salariés, syndicats, bénévoles et gouvernance. Deux autres audits, financier et organisationnel, sont également attendus d'ici la fin de l'année.
La présidente fédérale de l'ADMR 2a, Archangèle Lacombe, reconnaît que les difficultés sont anciennes. « Il faut reconnaître quand on a tort, on a tort. On n'a pas pris les mesures voulues en temps et en heure », admet-elle, tout en affirmant vouloir donner une nouvelle impulsion à l’association. Les conclusions des différents audits et leur mise en application seront désormais déterminantes pour tenter de sortir durablement l'association de cette crise et ainsi éviter une nouvelle grève.
De son côté, le directeur fédéral Jean-Luc Bergeon, arrivé le 10 août dernier pour une mission de remplacement jusqu'au 10 février 2027, reconnaît que tous les engagements du protocole ne sont pas encore appliqués. Il estime toutefois que les choses avancent, notamment avec le recrutement de nouveaux responsables comptable et des ressources humaines. « On ne peut pas dire que tout est fait, mais le processus est lancé. Je suis en train de reconstituer toute la colonne vertébrale de l'ADMR, mais il me faut un certain temps », explique-t-il.
Concernant les risques psychosociaux, un audit préconisé par la médecine du travail doit être présenté le 10 décembre, lors d'un séminaire réunissant salariés, syndicats, bénévoles et gouvernance. Deux autres audits, financier et organisationnel, sont également attendus d'ici la fin de l'année.
La présidente fédérale de l'ADMR 2a, Archangèle Lacombe, reconnaît que les difficultés sont anciennes. « Il faut reconnaître quand on a tort, on a tort. On n'a pas pris les mesures voulues en temps et en heure », admet-elle, tout en affirmant vouloir donner une nouvelle impulsion à l’association. Les conclusions des différents audits et leur mise en application seront désormais déterminantes pour tenter de sortir durablement l'association de cette crise et ainsi éviter une nouvelle grève.
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