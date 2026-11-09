Intempéries dans l’Extrême-Sud : La Poste réorganise ses services à Porto-Vecchio et Sainte-Lucie

La rédaction le Lundi 9 Novembre 2026 à 17:26

Après les intempéries qui ont frappé la région de Porto-Vecchio, La Poste adapte son fonctionnement pour maintenir ses services. Le bureau de Sainte-Lucie reste fermé jusqu’à nouvel ordre, tandis que plusieurs distributeurs de billets sont hors service. Des solutions de remplacement sont mises en place à partir de ce mardi 10 novembre.