Intempéries dans l’Extrême-Sud : La Poste réorganise ses services à Porto-Vecchio et Sainte-Lucie

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Les conséquences des intempéries continuent de perturber les services postaux dans l’Extrême-Sud de la Corse. Dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre, La Poste de Corse annonce plusieurs mesures destinées à assurer la continuité de ses activités, notamment dans les secteurs de Porto-Vecchio et de Sainte-Lucie.
Si les activités postales, bancaires et de distribution du courrier et des colis ont repris dès vendredi, certaines restrictions restent en vigueur. Le bureau de poste de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, particulièrement touché par les intempéries, demeure fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Les distributeurs automatiques de billets de Sainte-Lucie et de Porto-Vecchio 4 Chemins sont également temporairement hors service. Les usagers peuvent se reporter sur ceux de Conca et de Porto-Vecchio Ville-Haute.
Si les activités postales, bancaires et de distribution du courrier et des colis ont repris dès vendredi, certaines restrictions restent en vigueur. Le bureau de poste de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, particulièrement touché par les intempéries, demeure fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Les distributeurs automatiques de billets de Sainte-Lucie et de Porto-Vecchio 4 Chemins sont également temporairement hors service. Les usagers peuvent se reporter sur ceux de Conca et de Porto-Vecchio Ville-Haute.
Courrier et colis : des retraits réorganisés dès mardi
Pour les habitants habituellement desservis par le bureau de Sainte-Lucie, de nouvelles dispositions entreront en vigueur ce mardi 10 novembre.
Le retrait des lettres et colis ayant fait l’objet d’un avis de passage s’effectuera au bureau de poste de Conca, de 9 heures à 11 h 30.
En revanche, les colis initialement destinés à être livrés au bureau de Sainte-Lucie, notamment ceux des services relais PickUp et de livraison hors domicile, seront disponibles au bureau de Porto-Vecchio 4 Chemins, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, ainsi que le samedi de 9 heures à 12 heures.
Concernant la distribution à domicile, les tournées sont maintenues lorsque les conditions de circulation le permettent. Dans les secteurs encore difficiles d’accès, elles restent temporairement suspendues. Leur reprise dépendra du rétablissement du réseau routier.
Trois bureaux pour assurer les opérations postales et bancaires
Pour les autres démarches, La Poste oriente les usagers vers trois établissements :
Le retrait des lettres et colis ayant fait l’objet d’un avis de passage s’effectuera au bureau de poste de Conca, de 9 heures à 11 h 30.
En revanche, les colis initialement destinés à être livrés au bureau de Sainte-Lucie, notamment ceux des services relais PickUp et de livraison hors domicile, seront disponibles au bureau de Porto-Vecchio 4 Chemins, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, ainsi que le samedi de 9 heures à 12 heures.
Concernant la distribution à domicile, les tournées sont maintenues lorsque les conditions de circulation le permettent. Dans les secteurs encore difficiles d’accès, elles restent temporairement suspendues. Leur reprise dépendra du rétablissement du réseau routier.
Trois bureaux pour assurer les opérations postales et bancaires
Pour les autres démarches, La Poste oriente les usagers vers trois établissements :
- Porto-Vecchio 4 Chemins : du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30 ; le samedi, de 9 heures à 12 heures.
- Conca : du lundi au samedi, de 9 heures à 11 h 30.
- Sari-Solenzara : du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30 ; le samedi, de 9 heures à 12 heures
Un retour progressif à la normale
La Poste indique que l'ensemble de ses agents ont pu reprendre leur activité et qu'aucun dommage corporel n'est à déplorer parmi son personnel.
Les équipes restent mobilisées en coordination avec les services de sécurité, la Collectivité de Corse et la préfecture. Un accompagnement spécifique a également été mis en place pour les agents personnellement touchés par les intempéries.
Le rétablissement complet des services dépendra de l'évolution des conditions locales, notamment de l'accessibilité des routes. Aucune date de réouverture du bureau de Sainte-Lucie n'a, pour l'heure, été annoncée.
Les équipes restent mobilisées en coordination avec les services de sécurité, la Collectivité de Corse et la préfecture. Un accompagnement spécifique a également été mis en place pour les agents personnellement touchés par les intempéries.
Le rétablissement complet des services dépendra de l'évolution des conditions locales, notamment de l'accessibilité des routes. Aucune date de réouverture du bureau de Sainte-Lucie n'a, pour l'heure, été annoncée.
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