Equitation - Succès du Grand Régional de sauts d’obstacles à Omessa

Cette deuxième manche du Grand Régional de sauts d’obstacles s’est déroulée sous un beau soleil ce dimanche. Et ce fut la première satisfaction des organisateurs après les intempéries de la semaine passée. La deuxième satisfaction concernait la participation avec près d’une centaine de cavaliers venus de toutes les écoles insulaires, et également les deux écoles de Porto-Vecchio pourtant touchées par les inondations de la semaine dernière. « Les cavaliers étaient incertains jusqu’au dernier moment et finalement l’écurie a pu se déplacer », s’est félicité Laurent Duborget, directeur du Centre Equestre d’Omessa.





Le public a enfin répondu présent pour assister à de belles épreuves qui ont permis de confirmer la progression de certains cavaliers qui montaient de catégorie cette saison. « J’ai trouvé qu’il y avait d’énormes progrès du côté des cavaliers qui sont montés de catégories. On a vu qu’il y avait davantage de contrôle et de maîtrise de leurs chevaux. Une nette amélioration notamment en Club 1, qui était une épreuve à barrage et durant cette épreuve nous avons eu trois sans faute, trois barragistes. Et il y eut du magnifique spectacle également pour les nombreux spectateurs. De même dans la catégorie Club Elite, nous avons eu Angelina Savelli qui a très bien progressé en remportant l’épreuve », a poursuivi Laurent Duborget.



La prochaine épreuve du Grand Régional aura lieu au Centre Equestre de Cardetto, à Porto-Vecchio dans quinze jours.