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Les brèves

Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 novembre  09/11/2026

MEDIATHEQUE DES CANNES
- samedi 14 novembre à 10h : club de jeux "Edition Monopoly - Tricheur" (10 ans+)
- samedi 14 novembre à 14h : atelier créatif "Marque-page papillon by Antoine" (7/11 ans)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
 
MEDIATHEQUE DES CANNES « ATELIERS NUMERIQUES"
- jeudi 12 novembre à 11h : Les bases de Libre Office avec Jean-Philippe (Tout public)
- vendredi 13 novembre à 11h : "Fourre-tout numérique : bien maitriser son smartphone" (Tout public)
- samedi 14 novembre à 14h : "Ciné Geek jeunesse" (8 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
 
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman ayant reçu un prix littéraire" (Public adulte)
- durant tout le mois de novembre : Ciné-Club "Les cinés de la rentrée" (Tout public)
- samedi 14 novembre à 10h : atelier créatif "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)
- samedi 14 novembre à 13h30 : atelier créatif "Décor d'automne" (6 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
 
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA
- mardi 10 novembre à 10h30 : Renforcement informatique (Public adulte)
- samedi 14 novembre à 10h30 : Retro Gaming : Mario Kart, Mario All Stars...  (10 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
 
MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- jeudi 12 novembre à 19h : atelier jeu de cartes "Magics : perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
- samedi 14 novembre à 13h : atelier jeu de cartes "Magics : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81
 
MEDIATHEQUE DES 3 MARIE
- jeudi 12 novembre à 10h :"Baby lecteur" animé par Lili's Stories (6 mois +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

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Les brèves
09/11/2026 12:00

Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) » : Une passionnante conférence proposée par les « Amis du musée de Bastia ».

09/11/2026 11:48

Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 novembre

09/11/2026 11:43

Soirée culturelle à la Maison de la Corse de Marseille

06/11/2026 18:08

Bastia - Une superbe balade dans le ciel, de Galilée aux exoplanètes

05/11/2026 20:08

« Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel » : Une conférence de François Berlinghi à Bastia

04/11/2026 13:22

Bonifacio : Commémorations de l'Armistice

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Grève chez Air Corsica : des passagers bloqués au bord de la route lors d’un transfert vers Marseille

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Ajaccio - Le festival Ritrovu annulé après la disparition du danseur et chorégraphe Pierre-Antoine D'Orazio

Quatre jeunes Corses s’envolent pour plusieurs mois de service civique aux Philippines et à Madagascar

Carburants - La Corse passe sous le continent, mais le plein reste très cher

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