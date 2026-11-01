Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 novembre

MEDIATHEQUE DES CANNES
- samedi 14 novembre à 10h : club de jeux "Edition Monopoly - Tricheur" (10 ans+)
- samedi 14 novembre à 14h : atelier créatif "Marque-page papillon by Antoine" (7/11 ans)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 MEDIATHEQUE DES CANNES « ATELIERS NUMERIQUES"
- jeudi 12 novembre à 11h : Les bases de Libre Office avec Jean-Philippe (Tout public)
- vendredi 13 novembre à 11h : "Fourre-tout numérique : bien maitriser son smartphone" (Tout public)
- samedi 14 novembre à 14h : "Ciné Geek jeunesse" (8 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman ayant reçu un prix littéraire" (Public adulte)
- durant tout le mois de novembre : Ciné-Club "Les cinés de la rentrée" (Tout public)
- samedi 14 novembre à 10h : atelier créatif "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)
- samedi 14 novembre à 13h30 : atelier créatif "Décor d'automne" (6 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA
- mardi 10 novembre à 10h30 : Renforcement informatique (Public adulte)
- samedi 14 novembre à 10h30 : Retro Gaming : Mario Kart, Mario All Stars... (10 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- jeudi 12 novembre à 19h : atelier jeu de cartes "Magics : perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
- samedi 14 novembre à 13h : atelier jeu de cartes "Magics : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81 MEDIATHEQUE DES 3 MARIE
- jeudi 12 novembre à 10h :"Baby lecteur" animé par Lili's Stories (6 mois +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50