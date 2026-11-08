Autonomie de la Corse : le gouvernement relance la concertation et fixe un rendez-vous au 12 novembre

Charles Monti le Dimanche 8 Novembre 2026 à 22:09

Après la résolution adoptée le 4 novembre par les élus territoriaux, le gouvernement confirme sa volonté de poursuivre le processus constitutionnel sur l’autonomie de la Corse. Une réunion du comité stratégique est programmée jeudi 12 novembre, avant de nouvelles discussions avec les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat.