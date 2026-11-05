Autonomie : L’assemblée de Corse adopte à une large majorité une résolution solennelle de sortie de crise

L’unité nationaliste

Même entre les nationalistes, parler d’une seule voix n’est pas simple quand les déchirures ne sont toujours pas cicatrisées. Jean-Christophe Angelini, président du groupe PNC-Avanzemu, rappelle le timing : « Dans les quelques heures qui nous restent, il faudrait peut-être qu'on pose les termes d'une solution… On est mercredi, on est invités lundi et au moment où nous parlons, personne n’a dit ce qu’il comptait faire ». Côté indépendantiste, c’est pourtant clair : Josepha Giacometti estime qu’il est temps de « arrêter les frais et sortir de ce jeu de dupes pour ne pas manquer les rendez-vous à venir ». Pour le leader de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, « il n’est pas nécessaire d’aller palabrer, les discussions sont finies. On ne remontera pas à Paris, ça ne sert plus à rien, mais ceux qui voudront le faire, seront les porte-paroles de tous les Corses. Je me plierai à une décision collective ». Pour lui, la seule issue acceptable est que le texte initial, « imparfait, mal écrit, mais validé politiquement par toute la classe politique corse soit le texte repris au final, sans aucune modification ». Gilles Simeoni réaffirme la volonté de l’Exécutif et de la majorité territoriale de trouver une issue politique à la crise, mais pas à n’importe quel prix. « Nous ne concéderons plus rien sur ce que nous considérons être essentiels. Nous l’avons fait avant, nous n’avons plus de réserves ! ». Il propose d’intégrer dans l’accord politique deux objections soulevées au Sénat. D’abord, « on a toujours dit qu’il fallait un titre ou un article spécifique pour l’inscription au bon niveau de la Corse dans la Constitution », ce qui, indique-t-il, ferait sauter la critique des territoires d’Outre-mer et le risque de contagion de l’autonomie aux régions de droit commun qui inquiètent tant les sénateurs. Ensuite de « donner des précisions sur des points que devra traiter la future loi organique », dont le flou avait été fustigé par la Chambre Haute, là aussi en assurant : « Nous ne resterons pas dans un accord qui reviendrait sur ce qui a été acté et qui permet dans la loi organique un statut d’officialité de la langue corse, un statut de résident, un véritable pouvoir législatif ». Il demande ensuite à « chacun de faire évoluer sa position », c’est-à-dire à la droite « de faire ce qu’elle avait dit qu’elle ferait ». Il confirme que les Nationalistes, favorables au processus, ont acté un accord de principe sur la proposition qu’ils feront ensemble au gouvernement, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Reste à en définir les modalités.



Pas de consensus

La séance est suspendue à 21 heures pour diner et tenir une conférence des présidents afin de réussir à rédiger cette proposition. A minuit vingt, la présidente Maupertuis annonce qu’une position commune n’a pas été trouvée, mais que les élus continuent d’y travailler. « Il est important que l'Assemblée de Corse prenne une position politique affirmée. Pour l'instant, aucune position commune n'a été trouvée. Mais ce n'est pas un problème de divergence majeure. Nous ne vous présenterons pas un texte dans les minutes qui suivent. Notre groupe de travail va continuer à échanger ». La suite de la session exceptionnelle est renvoyée au lendemain matin, jeudi à 10 heures, en place de la Commission permanente programmée. Mais la matinée se passe en discussions à huis-clos entre nationalistes et alliés, et la reprise est reportée à 13h30, mais l’interruption de séance s’éternise, et ce n’est finalement qu’à 14h50, que la session reprend, mais l’heure du consensus appartient désormais au passé. Et sans grande surprise, Nanette Maupertuis informe : « Nous avons recherché en conférence des présidents une position commune. Nous n’y sommes pas complètement arrivés. Quatre groupes de cette assemblée – Fa Populu Inseme, PNC-Avanzemu, Core in Fronte, Un Altra Strada et Julia Tiberi - ont construit un texte auquel se joint le Conseil Exécutif et qui prend la forme d’une longue résolution. Un autre texte doit être présenté par le groupe de droite ».