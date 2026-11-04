Autonomie de la Corse : Une session extraordinaire sous tension pour tenter de sortir de l'impasse

Après une suspension de séance d’une demi-heure, le conseiller territorial de Fà Populu Inseme Hyacinthe Vanni a directement interpellé les élus du groupe de droite sur leur position concernant les principales revendications nationalistes. « Est-ce qu’on est d’accord sur le fait qu’il existe un peuple corse ou non ? Est-ce qu’on est d’accord sur le statut de coofficialité de la langue ? Est-ce qu’on est d’accord sur un vrai statut de résident pour protéger notre terre ? Est-ce qu’on est d’accord sur un vrai pouvoir législatif ? », a-t-il demandé. Rappelant que la droite territoriale s’était engagée à ne pas s’opposer au fait majoritaire, il a dénoncé une contradiction avec l’attitude du sénateur Jean-Jacques Panunzi lors de l’examen du texte au Palais du Luxembourg. « Votre sénateur a détricoté le texte et n’a pas respecté le fait majoritaire alors que vous vous étiez engagés à le faire dans cette Assemblée », a-t-il lancé avant de reprendre : « Soit on est d’accord sur tout cela soit ce n’est plus la peine qu’on se fatigue durant des heures à faire des sessions. Sur ces fondamentaux il faut que vous répondiez clairement ».



En réponse, Jean-Martin Mondoloni, le leader d’Un Soffiu Novu, a pris la parole sur un ton solennel afin de clarifier les positions de son groupe, mais aussi de « délivrer sur des sujets toute la vérité, rien que la vérité ». S’adressant directement au conseiller exécutif en charge de l’autonomie, Gilles Simeoni, il est revenu sur les déclarations de ce dernier, qui avait accusé dans la presse une partie de la droite insulaire d’avoir demandé à ses représentants nationaux de faire échouer l’accord politique. Dénonçant « une telle densité de mensonges, un tel esprit de diversion et un tel niveau d’insultes », il a contesté l’existence même d’un accord formel à l’issue des discussions du 12 mars 2024 avec Gérald Darmanin. « Avons-nous signé un accord ? Si oui, pouvez-vous le montrer aux Corses ? », a-t-il lancé, en rappelant que le ministre de l’Intérieur avait alors publiquement exclu la possibilité d’un statut de résident, de la coofficialité de la langue corse et de la reconnaissance du peuple corse. « Vous êtes-vous indignés à ce moment-là ? », a-t-il interrogé.



Jean-Martin Mondoloni a également rejeté les accusations selon lesquelles les élus de droite se seraient rendus discrètement à Paris pour peser sur les débats au Sénat. Il a par ailleurs assurer avoir pu constater à l’occasion de plusieurs déplacements au cours il avait rencontré des sénateurs de différentes sensibilités, les réticences de la chambre haute. « J’ai vu ce qu’était l’esprit du Sénat, ce que vous appelez les forces archaïques, les forces réactionnaires, les forces conservatrices », a-t-il indiqué, en affirmant avoir tenté de convaincre ses interlocuteurs de la nécessité d’une évolution institutionnelle pour la Corse, notamment pour préserver sa langue et répondre aux problématiques foncières. « C’est de nous prêter bien de l’importance que de croire que nous aurions pu faire infléchir ces gens. Nous sommes quand même dans une logique hautement prévisible sur laquelle nous vous avons mis en garde de façon constante. On vous a dit quelle serait la piste d'atterrissage », a-t-il par ailleurs instillé. Et de reprendre : « Je regrette ce vote. Nous ne sommes pas montés applaudir, nous ne sommes pas montés soutenir, nous sommes montés observer cette séquence clef du scrutin. Nous ne sommes pas montés tenir la plume des sénateurs. Et ce ne sont pas que les Républicains qui ont voté. Vous n'avez pas pris la mesure car vous êtes tellement enfermés dans vos certitudes, tellement barricadés derrière ces forteresses, tellement convaincus que Jean-Jacques Panunzi n'a fait aucun effort, que vous n'avez même pas vu et décrypté le vote final. L'angle mort de toutes cette affaire, c'est que vous n'avez même pas vu les efforts qu'a fait Jean-Jacques Panunzi pour emmener des gens qui n'en voulaient pas à examiner le texte ».



Poursuivant son intervention, Jean-Martin Mondoloni a durci le ton à l’égard des nationalistes, les accusant de s’être alliés à l’État pour faire avancer un processus dont l’issue était, à ses yeux, prévisible. « Pour la première fois de l’histoire politique contemporaine, vous avez des élus nationalistes qui se liguent avec l’État français contre les Corses » , a-t-il lancé, en dénonçant un « jeu dangereux » mené avec les soutiens d’Emmanuel Macron. Le leader d’Un Soffiu Novu a également mis en garde contre les conséquences des accusations portées à l’encontre de la droite insulaire après le vote du Sénat. « Vous savez très bien que l’on allait être traités de traîtres et de collabos », a-t-il regretté, estimant que ces prises de position alimentaient les réactions les plus virulentes sur les réseaux sociaux. « En déchaînant ainsi les réflexes pulsionnels de certains, vous prenez un risque pour la paix civile », a-t-il averti.



