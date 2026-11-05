Inondations à Porto-Vecchio : 85 pompiers à nouveau mobilisés cette nuit, des orages redoutés

Les points de vigilance



Les secours sont particulièrement attentifs à l’évolution de la situation dans trois secteurs : Murateddu, Arca et la grande zone du Stabiacciu, à l’entrée sud de la ville, où le niveau du fleuve continuait de monter en fin d’après-midi. Les rivières de Bala et du Cavu à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sont également de nouveau en hausse. « Pour l’heure, rien ne semble indiquer qu’on passera de l’alerte orange à l’alerte rouge », constate Jean-Christophe Angelini, présent au Poste de commandement opérationnel aux côtés du sous-préfet de l’arrondissement de Sartène. Pour l'heure, l a Corse-du-Sud demeure placée en vigilance orange pluie-inondation et orages jusqu’à vendredi midi.



La situation météorologique reste en effet préoccupante. Entre 20 et 40 mm de pluie supplémentaires sont tombés au cours des dernières heures, sur des sols déjà saturés. Un nouvel épisode orageux est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Il pourrait apporter entre 50 et 100 mm de précipitations supplémentaires sur le littoral, notamment dans le secteur de Porto-Vecchio. L’épisode devrait s'achever vendredi matin, avec un déplacement des précipitations vers le nord de l'île. Le risque d'inondation reste donc élevé durant la nuit.



A Porto-Vecchio, les crèches, écoles maternelles, primaires, collèges et lycée resteront fermées jusqu’à lundi matin 8 heures. A Figari, Lecci et Sotta, les écoles n’ouvriront pas non plus ce vendredi. Bloquée durant une partie de la matinée, au nord de Porto-Vecchio, la RT 10 avait pu rouvrir dans l'après-midi. Mais face au nouvel épisode de précipitations, elle a de nouveau été fermée en début de soirée. Un peu plus tôt, l’autorité gestionnaire de la RT10, la Collectivité de Corse, avait pris un arrêté pour interdire la circulation aux poids lourds (3,5 tonnes ou plus) sur l’axe entre Aleria et Porto-Vecchio (dans le sens nord-sud) et entre Bonifacio et Porto-Vecchio (dans le sens sud-nord). Dans la microrégion, de nombreux commerçants ont décidé de ne pas ouvrir leur établissement ce jeudi. Du côté de la grande distribution, Hyper U Porto-Vecchio a fermé ses portes à 12 h 30 et Auchan à 17 heures. Des fermetures anticipées qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ne sont pas reconduites ce vendredi.



Les moyens mobilisés



Le centre opérationnel départemental (COD), placé sous l’autorité du préfet de Corse et de Corse-du-Sud, reste activé. Les dispositifs de secours sont maintenus pour toute la nuit. Sur le secteur de Porto-Vecchio, 85 sapeurs-pompiers demeurent mobilisés, parmi lesquels des sauveteurs spécialisés dans les interventions en eaux vives. Les gendarmes poursuivent également leurs patrouilles. Ils sont renforcés pour la nuit par des spécialistes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et des moyens héliportés. Face aux nouveaux orages annoncés, les autorités appellent la population à rester à l’abri, à ne jamais s’engager sur une route inondée, un pont ou un gué submergé et à s’éloigner des cours d’eau.



