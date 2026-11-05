Biguglia - Une 3e édition de « Camera pulitica » d’actualité

Philippe Jammes le Jeudi 5 Novembre 2026 à 17:18

Du 24 au 29 novembre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia se déroulera la 3e édition de ce Festival du film engagé. La présentation en a été faite ce jeudi par les organisateurs. Invité d’honneur : le romancier américain Douglas Kennedy !