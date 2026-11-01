CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 À Calvi, plus de 300 personnes mobilisées pour sauver les urgences de l’hôpital de Balagne 05/11/2026 Intempéries en Haute-Corse : encore 150 mm de pluie attendus dans la nuit 05/11/2026 Inondations à Porto-Vecchio : 85 pompiers à nouveau mobilisés cette nuit, des orages redoutés 05/11/2026
Les brèves

« Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel » : Une conférence de François Berlinghi à Bastia  05/11/2026

Dans le cadre des 27es Rencontres Musicales de Méditerranée, François Berlinghi donnera ce vendredi 6 novembre à 18h la bibliothèque municipale du centre-ville de Bastia, une conférence sur le thème : « Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel »
« Le chant traditionnel est au cœur des sociétés rurales : les fonctions sociales, culturelles et spirituelles, toujours liées à un rituel, marquent le passage des différents âges de la vie de l’individu mais également les moments clés de l’année calendaire » souligne l’intervenant. « Elles participent à la mémoire collective et fournissent un cadre social. Le chant traditionnel est ainsi un excellent exemple de cadre social de la mémoire :
-              Il utilise un langage commun (paroles, mélodies)
-              Il s’inscrit dans un temps collectif (fêtes, rituels, saisons)
-              Il est lié à des lieux et à des groupes
-              Il permet de transmettre et de réactiver la mémoire collective à chaque interprétation ».
Entrée libre

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos