« Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel » : Une conférence de François Berlinghi à Bastia

Dans le cadre des 27es Rencontres Musicales de Méditerranée, François Berlinghi donnera ce vendredi 6 novembre à 18h la bibliothèque municipale du centre-ville de Bastia, une conférence sur le thème : « Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel »

« Le chant traditionnel est au cœur des sociétés rurales : les fonctions sociales, culturelles et spirituelles, toujours liées à un rituel, marquent le passage des différents âges de la vie de l’individu mais également les moments clés de l’année calendaire » souligne l’intervenant. « Elles participent à la mémoire collective et fournissent un cadre social. Le chant traditionnel est ainsi un excellent exemple de cadre social de la mémoire :

- Il utilise un langage commun (paroles, mélodies)

- Il s’inscrit dans un temps collectif (fêtes, rituels, saisons)

- Il est lié à des lieux et à des groupes

- Il permet de transmettre et de réactiver la mémoire collective à chaque interprétation ».

Entrée libre