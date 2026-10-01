Autonomie de la Corse : Le Sénat rejette le texte qu’il a complètement détricoté !

Nicole Mari le Mardi 27 Octobre 2026 à 00:15

Le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République était, lundi après-midi, en débat en séance publique au Sénat. La discussion générale sur le texte, qui a débuté à 16h30, s’est poursuivie dans la soirée, avec l’examen des 35 amendements. Les prises de parole ont accentué les clivages traditionnels entre tenants et anti-autonomie dans un climat très tendu et des postures très crispées. Le Sénat adopte la suppression de la notion de communauté et le pouvoir législatif en votant l’amendement Panunzi. Mais rejette le texte qu’il a complètement remanié.