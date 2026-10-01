Entre la Corse et le Japon, des savoir-faire autour de la châtaigne à partager

Une perspective qui pourrait donner une première action concrète à cette coopération. « Ce qui nous intéresse, c’est de créer une petite exportation, avec toutes les contraintes que cela suppose. Je pense que cela peut se concrétiser cette année, en petite quantité », indique Alexandre Filippi. La récolte corse, affectée par les aléas climatiques, pourrait toutefois limiter les volumes disponibles.



Pour Junya Mamiya, directeur exécutif de Shunkado et secrétaire général de l’association japonaise de la châtaigne, l’enjeu dépasse les seules considérations commerciales. « La châtaigne est un produit très important, un symbole pour les Corses comme pour les Japonais. Dans un premier temps, nous voulons créer un lien d’amitié entre la Corse et le Japon. Ensuite, il y aura sûrement des retombées économiques », explique-t-il.



Un regard extérieur pour redonner de la valeur à la châtaigne corse



Ces échanges peuvent aussi bénéficier à la filière insulaire. Les acteurs corses souhaitent découvrir les techniques japonaises de conditionnement et de marketing, tandis que les pâtissiers japonais s’intéressent aux particularités de la farine corse. Deux approches qui pourraient s’enrichir mutuellement.



Pour Vannina Bernard-Leoni, membre des Custodi di u castagnetu, qui participent à l’organisation de cette coopération, cette rencontre est aussi l’occasion de changer le regard porté sur la châtaigne en Corse. « Il y a des Japonais qui viennent de l’autre bout du monde pour considérer notre petit trésor. Peut-être que nous aussi, nous devrions nous en préoccuper un peu plus », souligne-t-elle.