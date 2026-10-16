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Les brèves

Ajaccio - Temps d’échange So British à la médiathèque des Cannes  16/10/2026

Ajaccio - Temps d’échange So British à la médiathèque des Cannes
La médiathèque des Cannes lance une nouvelle animation « So british » :  les mercredis de 16h00 à 18h00 seront l’occasion pour venir papoter tous ensemble dans la langue de Shakespeare, en compagnie de Clara Parkinson notre granny so british.

Ce moment intergénérationnel a comme but d'encourager à se lancer, à prendre confiance en vous en s'exprimant en Anglais sans honte. Pas de devoirs, pas de leçons, pas de notes : juste se familiariser à l’anglais, échanger autour de la culture anglaise (tout public)
 
Renseignement et inscription au 04.95.20.20.30

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