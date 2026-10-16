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U tempu in Corsica


La rédaction le Vendredi 16 Octobre 2026 à 07:00

Ce vendredi, le soleil dominera largement sur la Corse, avec un ciel généralement dégagé à peu nuageux et un temps sec sur l’ensemble de l’île. Quelques passages nuageux pourront toutefois circuler par moments, notamment en soirée, sans précipitations significatives.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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