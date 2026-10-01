Oletta : Ouverture d’un atelier de théâtre

La « Cie Les Trois Mâts » ouvre à partir de ce 17 octobre un atelier de théâtre, à la salle des fêtes d’Oletta.



Cet atelier, ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans, est encadré par Marie Murcia et est accessible sans prérequis. Une belle occasion de découvrir le jeu théâtral, d’explorer la confiance en soi, la créativité et le plaisir de la scène dans une ambiance conviviale.



Les séances se dérouleront le week-end, par session, selon le calendrier suivant :

• 17 et 18 octobre 2026

• 7 et 8 novembre 2026

• 12 et 13 décembre 2026

• 9 et 10 janvier 2027

• 6 et 7 février 2027

• 13 et 14 mars 2027

• 3 et 4 avril 2027

• 15 et 16 mai 2027

• 5 et 6 juin 2027 : Présentation publique du travail de l’année.



Que vous soyez débutant ou déjà amateur de la scène, cet atelier est ouvert à toutes les envies et à toutes les énergies !



Pour toute inscription ou information complémentaire, vous pouvez contacter la Cie Les Trois Mâts sur Instagram