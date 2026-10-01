Haute-Corse : trois interventions des pompiers, cinq personnes secourues

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus à plusieurs reprises ce mercredi, indique le service d'incendie et de secours. Une première intervention a eu lieu vers 16h30 au niveau de la zone commerciale de Corbara, sur la RT 30, où un accident impliquant deux véhicules s'est produit. Deux personnes en urgence relative ont été prises en charge par les pompiers de Calvi et de L'Île-Rousse et évacuées vers le centre hospitalier de Calvi.



La deuxième intervention a eu lieu à la sortie nord de Saint-Florent peu avant 18h. Un motard âgé d'une soixantaine d'années a fait une chute a forte célérité. Il a été évacué en urgence relative sur le centre hospitalier de Bastia par les pompiers de Saint-Florent.



Enfin, deux personne se sont perdues à Bastia, dans le secteur du Pigno, vers 17h. Selon les pompiers, deux jeunes hommes se sont retrouvés coincés dans un endroit escarpé et dangereux. Ils ont été secourus par l'équipe du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux à bord du Dragon 2B.