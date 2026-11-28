(Photos Gérard Baldocchi)



Coupe de France (8ème tour): AS Furiani Agliani 0-2 AS Nancy Lorraine (mi temps 0 -0)

8ème tour de la coupe de France.

Arbitre : Gael Angoula. Stade François Vintimila



Buts :

AS Nancy Lorraine : Kandil 68ème) (Fdaouch 83ème)

Avertissement :Thoumin (57ème)



AS Furiani Agliani

Fabri, Alves, Guidi, Valery (cap), Vincent (Jourdan 68ème), Ruiz, Nouala, Feliciano (Binet 68ème), Camille, Boukreris, Thoumin. Entraineur: Romain Paturel



AS Nancy Lorraine

Lembet, Tavares Carreia, Ndenbe, Fernandez Veliz (cap) Ba, Tacafred, Bouaoune, Obougou Jacquet (Kandil63ème), Fofana, Cisse (Fdaouch 63ème). Entraineur: Entraineur : Oswald Tanchot





Face à des Nancéiens qui ont beaucoup fait tourner l’effectif pour cette rencontre de Coupe de France, les joueurs de l’AS Furiani ont mis la pression dès le début de la rencontre. Devant, Axel Thoumin, Souffiane Nouala, Christophe Vincent et Peterson Camille ont réussi leur entame de match, empêchant l’AS Nancy-Lorraine de faire le jeu et restant maîtres du ballon et de la possession.

Le premier tir cadré sera pourtant pour les Lorrains, avec une frappe lointaine de Mamadou Fofana, déviée par Julien Fabri, le portier furianincu. Il faudra attendre la 20ème minute pour voir la première frappe de l’AS Furiani, signée Christophe Vincent.

Trois corners à la suite côté nancéien et une grosse opportunité pour les Lorrains, avec un sauvetage sur la ligne de la défense furianinca (26ème). Une deuxième partie de première période qui s’est équilibrée entre les deux équipes pourtant séparées par deux divisions avant que Furiani ne reprenne l’ascendant en fin de première mi-temps. Mais peu d’occasions franches lorsque l’arbitre Gaël Angoula renverra les deux équipes aux vestiaires pour la pause.





Au retour des vestiaires, à l’heure de jeu, l’AS Furiani et l’AS Nancy faisaient toujours jeu égal, avec trois parades de Julien Fabri en cinq minutes qui éviteront aux visiteurs d’ouvrir le score.

Sur le banc, Romain Paturel, le coach de Furiani, procédera aux remplacements de Christophe Vincent et d’Anthony Feliciano par Marc Jourdan et Arnaud Binet (65ème). Nancy fera de même de son côté, avec un coaching gagnant pour les Lorrains, qui ouvriront le score par Nordine Kandil, fraîchement entré sur la pelouse (0-1, 68ème). Une ouverture du score qui ne refroidira pas les hommes de Romain Paturel, qui manqueront de peu de revenir à la marque. Sébastien Da Silva fera son entrée du côté de Furiani.





Les Nancéiens profiteront du fait que les Furianinchi ont passé le match à jouer haut pour faire le break sur un contre. Zakaria Fdaouch, lui aussi entré en cours de jeu, se retrouvera seul face à un Julien Fabri démuni (0-2 83ème)

Gael Angoule sifflera la fin de la rencontre sur le score de 2 à 0 en pour l'AS Nancy. Mettant fin aux espoirs de l'AS Furiani aux portes des 32ème de finale.