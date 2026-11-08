Ajaccio : une cagnotte pour soutenir Nunzia-Maria, atteinte d’une leucémie à sept semaines

À sept semaines, Nunzia-Maria connaît déjà l’hôpital et les soins. Atteinte d’une leucémie, cette petite Ajaccienne est hospitalisée à Marseille, où son état nécessite la présence quotidienne de ses parents, selon l’appel à la solidarité diffusé pour la famille.
Loin d’Ajaccio, leur quotidien s’organise désormais autour de leur enfant, sans savoir combien de temps durera l’hospitalisation. Pour leur apporter un soutien, une cagnotte en ligne a été créée.
« Chaque don, même le plus petit, chaque partage et chaque geste de solidarité comptent énormément », soulignent les auteurs de l’appel. Les participations sont libres et les contributeurs peuvent accompagner leur geste d’un message destiné à la famille.
Derrière cette démarche, il y a la volonté d’entourer Nunzia-Maria et ses parents dans une période où toute leur attention se porte sur la santé de leur bébé. L’appel et les modalités de participation sont à retrouver ci-dessous.
À propos de cette cagnotte
Âgée de seulement 7 semaines, cette petite Ajaccienne , Nunzia-Maria , doit déjà affronter une terrible épreuve : une leucémie. 💔
À l’âge où la vie ne devrait être faite que de douceur, de câlins et d’amour, cette petite princesse mène déjà un immense combat. 🙏❤️
Hospitalisée à Marseille pour une durée indéterminée, nécessitant la présence de ses parents au quotidien.
Cette cagnotte a été créée pour apporter à sa famille, un peu de soutien dans cette épreuve si difficile .
Chaque don, même le plus petit, chaque partage et chaque geste de solidarité comptent énormément. 💕
Unissons nos cœurs pour Nunzia-Maria et sa famille. ❤️
Merci infiniment pour votre générosité et votre bienveillance. 🙏💗
- Les participations sont libres.
- Le site est entièrement sécurisé.
Merci à tous.