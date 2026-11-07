CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Bastia : Le parc du Fangu s'illumine grâce au budget participatif 07/11/2026 Créateurs de Corse : une plateforme pour donner plus de visibilité à l’artisanat insulaire 07/11/2026 Porticcio - Contrôlé à 118 km/h sur un tronçon limité à 50 07/11/2026

Brando - Qui a vu Lionel Formosa ?


La rédaction le Samedi 7 Novembre 2026 à 18:14

La gendarmerie signale la disparition inquiétante de Lionel Formosa, 52 ans, qui a quitté à pied son domicile situé au lieu-dit Mausoléo, à Brando, en Haute-Corse, vendredi 6 novembre 2026 vers 14 heures. Il n’a plus donné de nouvelles depuis. Selon les gendarmes, il présente des problèmes de santé et une fragilité psychologique.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos