Après les violentes intempéries, l'Urssaf Corse et le CPSTI mettent en place des dispositifs pour accompagner les professionnels sinistrés

Alors que les fortes précipitations qui ont frappé la Corse ces derniers jours ont provoqué d'importants dégâts, notamment dans la région de Porto-Vecchio, l'Urssaf Corse et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) se mobilisent pour venir en aide aux professionnels dont l'activité a été affectée. Dans un communiqué publié ce vendredi, les deux organismes annoncent ainsi plusieurs dispositifs destinés à accompagner les entreprises, artisans, commerçants et travailleurs indépendants confrontés aux conséquences de ces intempéries.



« Face aux conséquences de ces intempéries, nos équipes sont pleinement mobilisées pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants touchés. Notre priorité est de leur apporter rapidement des solutions adaptées afin de soutenir la poursuite de leur activité », souligne ainsi Sébastien Grippi, directeur de l'Urssaf Corse.



Les employeurs qui rencontrent des difficultés pourront ainsi tout d’abord solliciter un délai de paiement de leurs cotisations sociales. L'Urssaf indique également qu'elle « fera preuve de compréhension en cas de retard dans les déclarations sociales » lorsque celui-ci est directement lié aux intempéries. Pour bénéficier de ces mesures, les entreprises peuvent effectuer une demande depuis la messagerie sécurisée de leur espace en ligne, en sélectionnant les rubriques « Une formalité déclarative » puis « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie...) », ou contacter directement l'Urssaf au 3957.



Des dispositions similaires sont prévues pour les travailleurs indépendants, qui peuvent eux aussi demander un report de leurs échéances en contactant le 3698 ou en effectuant leurs démarches en ligne. Les artisans, commerçants et professionnels libéraux qui anticipent une baisse de leur activité en raison des intempéries peuvent par ailleurs solliciter une diminution de leurs cotisations provisionnelles.



Mais au-delà de ces facilités de paiement, le CPSTI annonce également l'activation d'une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants les plus durement touchés. Celle-ci pourra atteindre 2 000 euros, en fonction de la situation du demandeur et sous réserve du respect des conditions d'attribution. Elle concernera également les professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la Cipav. Selon l'organisme, le versement de cette aide pourra intervenir dans un délai d'environ 15 jours après réception d'un dossier complet.



Les professionnels de santé conventionnés ne sont pas oubliés. Médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes ou encore chirurgiens-dentistes peuvent également demander des délais de paiement de leurs cotisations auprès de l'Urssaf, en contactant leurs interlocuteurs habituels ou en composant le 0 806 804 209. Des aides complémentaires pourront aussi être sollicitées auprès de leurs caisses de retraite respectives, notamment la CARMF, la CARCDSF ou la CARPIMKO.



L'Urssaf Corse invite enfin l'ensemble des professionnels touchés par ces intempéries à se rapprocher de ses services sans attendre afin d'étudier les solutions adaptées à leur situation, tout en rappelant que l'ensemble des démarches et des dispositifs d'accompagnement proposés sont entièrement gratuits.

