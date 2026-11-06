Une voiture emportée par une inondation entre Bonifacio et Porto-Vecchio, deux personnes décédées

Les fortes précipitations qui s'abattent sur l'Extrême-Sud de la Corse depuis mercredi soir ont fait deux victimes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin, un véhicule qui circulait sur la RT10, entre Bonifacio et Porto-Vecchio, a été emporté par une inondation alors que trois personnes se trouvaient à son bord, indique la préfecture de Corse-du-Sud.
Selon la préfecture de Corse-du-Sud, « un passager ayant réussi à s'extraire a été secouru par le SIS et évacué par hélicoptère vers la clinique de Porto-Vecchio ». Mais les deux autres occupants du véhicule n'ont malheureusement pas pu être sauvés. Ils « ont été retrouvés décédés par les sapeurs-pompiers », précise la préfecture.
Selon nos informations, le couple décédé était venu récupérer sa fille a l'aéroport de Figari avant que la voiture ne soit emportée sur la route du retour vers Porto-Vecchio.
Ce drame intervient alors que l'Extrême-Sud de l'île est particulièrement touché par les intempéries depuis mercredi soir, avec de nombreuses routes inondées et des cours d'eau en crue.
Selon la préfecture de Corse-du-Sud, « un passager ayant réussi à s'extraire a été secouru par le SIS et évacué par hélicoptère vers la clinique de Porto-Vecchio ». Mais les deux autres occupants du véhicule n'ont malheureusement pas pu être sauvés. Ils « ont été retrouvés décédés par les sapeurs-pompiers », précise la préfecture.
Selon nos informations, le couple décédé était venu récupérer sa fille a l'aéroport de Figari avant que la voiture ne soit emportée sur la route du retour vers Porto-Vecchio.
Ce drame intervient alors que l'Extrême-Sud de l'île est particulièrement touché par les intempéries depuis mercredi soir, avec de nombreuses routes inondées et des cours d'eau en crue.
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