Porticcio - Contrôlé à 118 km/h sur un tronçon limité à 50
La rédaction le Samedi 7 Novembre 2026 à 18:27
Les gendarmes de la brigade motorisée d’Ajaccio ont intercepté un automobiliste contrôlé à 118 km/h sur la D55, à Porticcio, sur la commune de Grosseto-Prugna. La vitesse retenue s’établit à 112 km/h, soit 62 km/h au-dessus de la limitation fixée à 50 km/h.
Selon la gendarmerie, son permis de conduire a été suspendu pour six mois par la préfecture de Corse-du-Sud. Le conducteur sera convoqué devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.