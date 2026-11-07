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A màghjina - torra paolina di Nonza


le Samedi 7 Novembre 2026 à 07:25

Sur la côte ouest du cap Corse, la tour carrée en schiste domine le village et sa plage. Reconstruite au XVIIIᵉ siècle sur ordre de Pasquale Paoli pour surveiller le golfe de Saint-Florent, elle reste dans la mémoire locale un symbole de la résistance aux troupes françaises. Lors du siège de 1768, selon le récit transmis à Nonza, Jacques Casella aurait tiré de plusieurs points de la tour pour faire croire aux assiégeants qu’elle abritait toute une garnison. On distingue sur la photo deux des échauguettes qui coiffent sa terrasse.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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