Bastia : Le parc du Fangu s'illumine grâce au budget participatif

Le parc du Fangu change de visage à la nuit tombée. Plusieurs installations lumineuses viennent y ont récemment été installées par la Ville de Bastia dans le cadre d’un projet lauréat du Budget participatif 2024. Une initiative proposée directement par un habitant et arrivée en tête du vote citoyen avec 1 996 points parmi les 14 projets soumis aux Bastiais.
Totem lumineux, jeux d’ombres, cheminements éclairés ou encore arbre à vœux… Plusieurs nouveaux dispositifs ont ainsi pris place au début de l’automne dans le parc. Sur la partie haute, face à la maison du gardien, « un totem lumineux de 3,5 mètres de hauteur, alimenté par des panneaux photovoltaïques, constitue un élément phare de cet aménagement », détaille la municipalité dans un communiqué.
Totem lumineux, jeux d’ombres, cheminements éclairés ou encore arbre à vœux… Plusieurs nouveaux dispositifs ont ainsi pris place au début de l’automne dans le parc. Sur la partie haute, face à la maison du gardien, « un totem lumineux de 3,5 mètres de hauteur, alimenté par des panneaux photovoltaïques, constitue un élément phare de cet aménagement », détaille la municipalité dans un communiqué.
Un peu plus loin, des plaques ajourées en acier Corten ont également été installées pour créer des jeux d’ombres. Le principe se veut interactif puisque « en utilisant la lumière de leur téléphone, les visiteurs peuvent projeter les motifs des plaques sur un mur et découvrir les formes qui s’y dessinent ». Deux cheminements lumineux ont par ailleurs été aménagés autour du bassin central.
Mais l’installation la plus originale est sans doute « l’arbre à vœux » qui complète désormais l’aménagement. « Des lanternes suspendues à l’arbre réagissent aux sons captés par un microphone, en clignotant et en changeant de couleur », précise la Ville. L’ensemble des équipements utilise la technologie LED, moins énergivore, tandis que le totem fonctionne grâce à sa propre installation photovoltaïque.
Avec cette nouvelle réalisation, la municipalité entend aussi mettre en avant le rôle de son Budget participatif et « la capacité des habitants à contribuer à l’évolution de leur cadre de vie ». D’autres projets retenus lors de cette édition sont encore en cours. C’est notamment le cas du réaménagement du parvis des lycées de Montesoru, qui doit être définitivement achevé à la fin du mois de novembre avec la plantation de six nouveaux arbres.
Mais l’installation la plus originale est sans doute « l’arbre à vœux » qui complète désormais l’aménagement. « Des lanternes suspendues à l’arbre réagissent aux sons captés par un microphone, en clignotant et en changeant de couleur », précise la Ville. L’ensemble des équipements utilise la technologie LED, moins énergivore, tandis que le totem fonctionne grâce à sa propre installation photovoltaïque.
Avec cette nouvelle réalisation, la municipalité entend aussi mettre en avant le rôle de son Budget participatif et « la capacité des habitants à contribuer à l’évolution de leur cadre de vie ». D’autres projets retenus lors de cette édition sont encore en cours. C’est notamment le cas du réaménagement du parvis des lycées de Montesoru, qui doit être définitivement achevé à la fin du mois de novembre avec la plantation de six nouveaux arbres.