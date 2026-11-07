Bastia : Le parc du Fangu s'illumine grâce au budget participatif

Un peu plus loin, des plaques ajourées en acier Corten ont également été installées pour créer des jeux d’ombres. Le principe se veut interactif puisque « en utilisant la lumière de leur téléphone, les visiteurs peuvent projeter les motifs des plaques sur un mur et découvrir les formes qui s’y dessinent ». Deux cheminements lumineux ont par ailleurs été aménagés autour du bassin central.



Mais l’installation la plus originale est sans doute « l’arbre à vœux » qui complète désormais l’aménagement. « Des lanternes suspendues à l’arbre réagissent aux sons captés par un microphone, en clignotant et en changeant de couleur », précise la Ville. L’ensemble des équipements utilise la technologie LED, moins énergivore, tandis que le totem fonctionne grâce à sa propre installation photovoltaïque.



Avec cette nouvelle réalisation, la municipalité entend aussi mettre en avant le rôle de son Budget participatif et « la capacité des habitants à contribuer à l’évolution de leur cadre de vie ». D’autres projets retenus lors de cette édition sont encore en cours. C’est notamment le cas du réaménagement du parvis des lycées de Montesoru, qui doit être définitivement achevé à la fin du mois de novembre avec la plantation de six nouveaux arbres.

