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Corsica Linea : le SAMMM condamne l’attentat contre le siège


La rédaction le Samedi 7 Novembre 2026 à 10:31

Dans un communiqué daté du 6 novembre, le Syndicat autonome des marins de la marine marchande (SAMMM) condamne « avec la plus grande fermeté » l’attentat ayant visé le siège de Corsica Linea à Ajaccio et exprime son soutien aux salariés.



Corsica Linea : le SAMMM condamne l’attentat contre le siège

« S’attaquer à CORSICA Linea, c’est s’attaquer à une entreprise essentielle à la Corse, à ses marins et à toutes les familles qui en dépendent », affirme le syndicat, qui rappelle son engagement pour la défense des emplois, des droits et des conditions de travail.
Le SAMMM souligne que son combat syndical s’inscrit « dans le respect des personnes, des biens et de l’avenir de notre entreprise ». Il appelle à la responsabilité et à la préservation de l’outil de travail, tout en réaffirmant sa mobilisation pour les marins et l’avenir de la compagnie.


Le communiqué





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