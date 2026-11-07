Corsica Linea : le SAMMM condamne l’attentat contre le siège

« S’attaquer à CORSICA Linea, c’est s’attaquer à une entreprise essentielle à la Corse, à ses marins et à toutes les familles qui en dépendent », affirme le syndicat, qui rappelle son engagement pour la défense des emplois, des droits et des conditions de travail.

Le SAMMM souligne que son combat syndical s’inscrit « dans le respect des personnes, des biens et de l’avenir de notre entreprise ». Il appelle à la responsabilité et à la préservation de l’outil de travail, tout en réaffirmant sa mobilisation pour les marins et l’avenir de la compagnie.

