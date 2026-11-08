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Football National 2 - Corte craque à Sainte-Geneviève


Mario Grazi le Dimanche 8 Novembre 2026 à 10:19

Décidément les clubs de l’Essonne ne réussissent pas aux Cortenais ! Après Brétigny à domicile (0-3) et Linas-Montlerry (4-0) c’est une nouvelle sévère défaite que les Cortenais ont concédé à Sainte-Geneviève (4-0). Et une fois encore la défense a craqué en seulement dix minutes en seconde période. Il va vite falloir rectifier le tir…



Football National 2 - Corte craque à Sainte-Geneviève
Parc des Sports Léo Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Sainte-Geneviève FC bat Corte 4-0 (mi-temps : 0-0).
Les buts : Bénaïssa (49e), Bakchiche (51e et 53e), Dramé (58e).
Arbitres : M. Baudon assisté de MM.  Bissessur et Bouallak.

Sainte-Geneviève FC 
Tchinto, Nguem-Bou, Berdasco Nenaïssa, Dramé, Ndiaye, Varela-Tavaresn Llambrich, Camara, Kamissoko, Koffi, Bakchich, Balgacem, Ahjaou, Fernadez.

Corte
Gouet, Menozzi, Machado, Rimane, Avines, Arrighi, Trojani, Verité, Contena, Baldovini, Bariki, Aussu, Ahmat, Marietti, Villain.

La rencontre débutait avec deux heures de retard suite à un problème de transport aérien entre Bastia et Paris. Initialement prévue à 18 heures, c'est donc à 20 heures que cette rencontre débutait. Et si les Cortenais étaient mis sous pression dès l’entame, où Gouet se mettait très vite en évidence, ils réagissaient après vingt minutes de jeu en se créant de belles opportunités par Contena et Ahmat. Mais ces derniers ne parvenaient pas à trouver la faille face à un excellent Tchinto. Tant et si bien que la pause intervenait sur ce score de parité de 0-0.


Mais de retour des vestiaires les Cortenais craquaient après seulement 4 minutes de jeu. C’était tout d’abord Bénaïssa qui parvenait à tromper la vigilance de Gouet (49e), avant que Bakchich, (51e et 53e) et Dramé (59e) un ancien joueur de l’USCC, ne fassent plonger les Cortenais. En moins de dix minutes les hommes du président Colombani sombraient et permettaient ainsi aux locaux d’inscrire quatre buts soit un de plus que lors de leurs cinq précédentes rencontres !
Malgré de belles tentatives pour tenter de réduire la marque de la part de Baldovini, Contena ou encore Aussu, les Cortenais enregistraient une nouvelle très lourde défaite. Pourtant, ils ont offert une nouvelle fois une partie avec du contenu plus qu’intéressant…
Dès ce lundi les « montagnards » vont se remettre au travail et se concentrer sur la prochaine rencontre avec la réception du Paris FC le 21 novembre à 15 heures. Gageons que cette rencontre soit du même tonneau que celle face à Auxerre, autre réserve de Ligue 1…
 




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