À Borgo, 70 étudiants relèvent le défi de la création d'entreprise

Imaginer une entreprise, définir son fonctionnement et défendre son modèle économique en seulement trois jours : c'est le défi proposé à 70 étudiants et apprentis de KEDGE Business School Corsica et d’Amparà Méditerranée École de Commerce, à l’occasion de la première édition d’IMPRESA - Sfida Studientina, organisée du mercredi 4 au vendredi 6 novembre sur le campus de Borgo. Pour cette première édition, les participants, issus de différentes formations et promotions, ont été répartis en 14 équipes. Des apprentis du campus d’Ajaccio ont également fait le déplacement pour prendre part à l’événement. L’objectif était de les faire travailler ensemble autour d’une idée de création d'entreprise, de sa conception jusqu’à sa présentation devant un jury. « Ils ont commencé mercredi après-midi avec une simple idée qui s’est transformée petit à petit en projet », explique Jean-Thomas Vallesi, directeur adjoint de l’enseignement et de la formation au sein de l’Établissement public de commerce et d’industrie (EPCI) de Corse. Pendant trois jours, les équipes ont été accompagnées par des enseignants et des professionnels de la création d’entreprise, qui les ont conseillées dans les différentes étapes de leur réflexion.





Des projets autour de problématiques concrètes





Les participants devaient imaginer « des solutions innovantes », que ce soit à travers un produit, un service ou une nouvelle manière de répondre aux besoins d'un marché. Plusieurs thématiques ont émergé au fil des échanges, notamment « le stationnement, le gaspillage alimentaire ou encore les difficultés de recrutement ». Quatre projets ont finalement été retenus à l’issue d’une première sélection organisée vendredi matin par les personnes chargées de les accompagner. Deux équipes ont notamment travaillé sur des solutions liées au stationnement. Un autre projet portait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le dernier proposait « une plateforme qui met en relation les plateformes d’intérimaires avec les entreprises qui ont besoin de salariés dans l’immédiat ». Les quatre équipes finalistes ont ensuite présenté leur projet devant un second jury, composé de représentants de l’EPCI de Corse, de la Communauté de communes Marana-Golo et de la Communauté d'agglomération de Bastia. C’est finalement le projet de plateforme de recrutement qui a remporté cette première édition d’IMPRESA - Sfida Studientina.





Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat





Au-delà de la compétition, cette initiative vise à familiariser les étudiants avec la création d’entreprise. Pour les établissements organisateurs, il s’agit de leur permettre d'aborder l'entrepreneuriat en complément de leur formation. « L'objectif de l'école, c’est qu'à un moment donné dans leur parcours, au-delà de leur programme et des référentiels de formation, ils puissent tous se pencher sur l'idée de créer un jour leur propre entreprise », souligne Jean-Thomas Vallesi. Les trois jours ont ainsi permis de constater que certains participants envisageaient déjà de se lancer dans l'entrepreneuriat à l'issue de leurs études. « C’est vrai qu'en échangeant avec eux pendant ces trois jours, il y en a qui se disent “Mais pourquoi pas à la fin de mes études ?”. »





Les quatre équipes finalistes ont par ailleurs été invitées à participer à la compétition WorldSkills, dont une sélection régionale doit se dérouler à Ajaccio en février. Une nouvelle occasion pour les étudiants de confronter leurs idées et de poursuivre leur expérience entrepreneuriale.

