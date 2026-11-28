Les Les armes et munitions découvertes à l'époque dans une cave à Propriano (Photo archives parquet d'Ajaccio)
L’affaire remonte au 13 février 2026. Ce jour-là, les gendarmes avaient découvert dans la cave d’un immeuble de Propriano une vingtaine d’armes à feu, dont des armes de guerre, des grenades, plus de 30 kilos d’explosifs, 67 détonateurs et plusieurs milliers de munitions. Une information judiciaire avait alors été ouverte et confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille.
Les investigations, menées sur commission rogatoire de deux juges d’instruction marseillais, ont conduit les enquêteurs à établir des rapprochements entre la découverte de cet arsenal et plusieurs procédures judiciaires portant sur des faits criminels en lien avec un clan du Valinco.
Ces recherches ont permis d’identifier plusieurs personnes susceptibles d’être liées au dépôt d’armes et d’examiner l’hypothèse de leur participation à une organisation criminelle.
Lundi 23 novembre, une opération judiciaire associant les gendarmes de la section de recherches de Corse et de l’Unité nationale d’investigations (UNI), ainsi que les policiers de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée en Corse (BNLCOC), a abouti à l’interpellation de huit hommes en Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À l’issue de sa garde à vue, un entrepreneur de Propriano, âgé de 67 ans, a été déféré vendredi 27 novembre à Marseille, où il a été présenté à un juge d’instruction de la JIRS.
Il a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement."
Il a été placé en détention provisoire. Les suites judiciaires concernant les sept autres hommes interpellés n’ont pas été précisées dans les éléments communiqués par le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.
L’entrepreneur demeure présumé innocent.
Les investigations, menées sur commission rogatoire de deux juges d’instruction marseillais, ont conduit les enquêteurs à établir des rapprochements entre la découverte de cet arsenal et plusieurs procédures judiciaires portant sur des faits criminels en lien avec un clan du Valinco.
Ces recherches ont permis d’identifier plusieurs personnes susceptibles d’être liées au dépôt d’armes et d’examiner l’hypothèse de leur participation à une organisation criminelle.
Lundi 23 novembre, une opération judiciaire associant les gendarmes de la section de recherches de Corse et de l’Unité nationale d’investigations (UNI), ainsi que les policiers de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée en Corse (BNLCOC), a abouti à l’interpellation de huit hommes en Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À l’issue de sa garde à vue, un entrepreneur de Propriano, âgé de 67 ans, a été déféré vendredi 27 novembre à Marseille, où il a été présenté à un juge d’instruction de la JIRS.
Il a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement."
Il a été placé en détention provisoire. Les suites judiciaires concernant les sept autres hommes interpellés n’ont pas été précisées dans les éléments communiqués par le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.
L’entrepreneur demeure présumé innocent.
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