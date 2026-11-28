Arsenal découvert à Propriano : un entrepreneur de 67 ans mis en examen et placé en détention

La rédaction le Samedi 28 Novembre 2026 à 12:41

Plus de neuf mois après la découverte d’un important dépôt d’armes, de munitions et d’explosifs dans une cave à Propriano, huit hommes ont été interpellés lundi 23 novembre en Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un entrepreneur proprianais de 67 ans a été mis en examen vendredi à Marseille pour association de malfaiteurs et placé en détention provisoire. Les investigations portent notamment sur les liens éventuels entre cet arsenal et des faits criminels impliquant un clan du Valinco, indique le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.