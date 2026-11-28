À 22h05, un véhicule a pris feu dans le secteur d'Ortale, sur la commune de Biguglia. L'incendie a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de Lucciana.

À 2h05, un accident impliquant une voiture s'est produit sur la RT30, sur la commune de Belgodère. Un homme de 76 ans a été pris en charge et transporté au centre hospitalier de Calvi. Deux moyens du centre de secours de L'Île-Rousse ont été mobilisés.

Enfin, à 5h49, deux voitures ont été impliquées dans un accident sur la route du Cap, à San-Martino-di-Lota. Deux hommes, âgés de 63 et 22 ans, ont été transportés au centre hospitalier de Bastia. Trois moyens du centre de secours principal de Bastia ont été engagés.

La gravité des blessures et les circonstances de ces deux accidents n'ont pas été précisées.