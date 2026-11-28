A màghjina - U trenu sott'à l'arcubalenu
Saisi depuis le train en direction de Bastia, un arc-en-ciel déploie ses couleurs au-dessus des montagnes corses. À gauche de l’image, la rame épouse la courbe de la voie ferrée, au milieu d’une végétation aux teintes automnales. Un instant de poésie au fil du rail.
Si, comme Lionel Santoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.