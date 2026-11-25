« Rome Baroque et ses maîtres dans les collections corses », c’est le thème de la conférence qui a eu lieu ce jeudi 26 novembre à 18 heures à l’Espace Schiavo, Office Intercommunal du tourisme d’Ajaccio le cadre de l’événementiel Storia Viva organisée par la Radio RCF Corsica. Jean Marc Olivesi, ancien conservateur général du musée national de la Maison Bonaparte, va explorer avec largesse l’importance de l’art baroque, sculpture, architecture et peinture. On y croisera divers artistes mais aussi des cardinaux marquants pour notre île.