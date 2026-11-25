Représentants de la municipalité, de l’Éducation nationale, des services de l’État, artistes, acteurs culturels et associations se retrouveront jeudi 26 novembre, de 9 heures à 16 h 30, au Conservatoire Henri-Tomasi. Objectif : mieux coordonner les initiatives existantes, partager les expériences et construire des parcours culturels accessibles à tous les jeunes Ajacciens.Cette rencontre s’inscrit dans la démarche engagée par la Ville depuis l’obtention, en 2024 et pour cinq ans, du label « 100 % Éducation artistique et culturelle ». Elle vise notamment à réduire les inégalités d’accès à la culture dans une commune où 22,8 % des habitants ont moins de 20 ans et où le taux de pauvreté atteint 18 %.La municipalité entend s’appuyer sur les dispositifs existants, notamment la Cité éducative, lancée en 2021 et renouvelée pour 2024-2026, qui concerne 16 des 29 écoles ajacciennes, avec une attention particulière aux quartiers prioritaires. Le Projet éducatif local doit également favoriser l’accès à la culture pendant les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, y compris les mercredis et les vacances.Cette politique prolonge les actions municipales en matière de spectacle vivant, de lecture publique et de patrimoine, déjà marquées par l’obtention du label « Ville d’Art et d’Histoire » en 2012. Elle prévoit aussi de renforcer la formation des intervenants et les outils de suivi et d’évaluation des actions culturelles.Après l’ouverture du séminaire à 9 h 30, une première intervention réunira, à 10 heures, Marie-France Colonna d’Istria, élue chargée de la Culture, Dominique Poggioli, directeur académique des services de l’Éducation nationale, et Guillaume Deslandes, directeur régional des affaires culturelles.Trois tables rondes rythmeront ensuite la journée : l’éducation artistique et culturelle sur tous les temps de l’enfant, de 10 h 30 à midi ; la place de la langue et de la culture corses, de 13 h 30 à 14 h 30 ; et les perspectives d’évolution de l’EAC, de 15 à 16 heures. Une représentation musicale des élèves du Conservatoire est également prévue à 14 h 30, avant la clôture à 16 h 30.Les échanges serviront à élaborer un Livre blanc de l’éducation artistique et culturelle, appelé à constituer une feuille de route commune pour les années à venir. L’enjeu sera de mieux articuler les actions des différents partenaires afin que l’accès à l’art, à la culture et au patrimoine ne dépende ni du quartier de résidence ni des ressources familiales.



