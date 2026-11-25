AVIS DE CONDOLÉANCES

L’association PHYROS, sa fondatrice et bénévole, Madame Laetitia Medori Bouillaud, épouse de son président, Monsieur Bouillaud Medori Bertrand, tiennent à présenter leurs plus sincères condoléances à ce dernier, qui vient de perdre son papa, Monsieur François Medori.

En cette douloureuse épreuve, l’association PHYROS souhaite témoigner à son président, ainsi qu’à toute sa famille et à ses proches, son profond soutien et toute sa compassion.

Nos pensées les plus sincères les accompagnent dans ces moments de peine et de recueillement.

Avec toute notre affection et notre soutien.

L’association PHYROS