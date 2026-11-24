Le week-end a été fructueux pour Casinca Bad. À l’occasion des championnats de Corse de badminton, les jeunes représentants du club ont décroché six titres. Chez les cadets, Nicolas Legrand s’est imposé en simple hommes avant de remporter le double mixte aux côtés d’Elisa Vacher. Cette dernière a également disputé la finale du simple dames face à une autre licenciée du club, Nolwenn Gea, qui a décroché le titre de championne de Corse.
Casinca Bad a également trusté les podiums chez les minimes avec les victoires d’Annalina Colombini en simple dames et de Maxime Deliquet Peix en simple hommes, respectivement devant Zoé Berioux et Julian Orsini. Andria Usselio la Verna est venu compléter le podium masculin. Même scénario chez les benjamines où Lison Carreau s’est imposée devant deux autres représentantes du club, Giulia Lopes et Sofia Micaelli.
Accompagnés tout au long du week-end par Hugo Berthoud, les jeunes badistes ont ainsi décroché 17 places sur les podiums. Chez les seniors, Alexandre Raynal a complété le bilan du club en devenant vice-champion de Corse en simple hommes et en terminant troisième en double mixte.
Casinca Bad a également trusté les podiums chez les minimes avec les victoires d’Annalina Colombini en simple dames et de Maxime Deliquet Peix en simple hommes, respectivement devant Zoé Berioux et Julian Orsini. Andria Usselio la Verna est venu compléter le podium masculin. Même scénario chez les benjamines où Lison Carreau s’est imposée devant deux autres représentantes du club, Giulia Lopes et Sofia Micaelli.
Accompagnés tout au long du week-end par Hugo Berthoud, les jeunes badistes ont ainsi décroché 17 places sur les podiums. Chez les seniors, Alexandre Raynal a complété le bilan du club en devenant vice-champion de Corse en simple hommes et en terminant troisième en double mixte.
Les résultats de Casinca Bad
Champions de Corse
Simple hommes cadets : Nicolas Legrand
Simple dames cadettes : Nolwenn Gea
Simple dames minimes : Annalina Colombini
Simple hommes minimes : Maxime Deliquet Peix
Double mixte cadets : Nicolas Legrand et Elisa Vacher
Simple dames benjamines : Lison Carreau
Vice-champions de Corse
Simple hommes minimes : Julian Orsini
Simple dames minimes : Zoé Berioux
Simple dames cadettes : Elisa Vacher
Simple dames benjamines : Giulia Lopes
Double hommes minimes : Lisandru Emmanuelli et Francescu L’Espagnol Molinelli
Simple hommes seniors : Alexandre Raynal
Troisièmes places
Simple hommes minimes : Andria Usselio la Verna
Simple dames benjamines : Sofia Micaelli
Double hommes juniors : Maël Cresto et Gabriel Coronado
Simple hommes cadets : Thomas Guine
Double hommes minimes : Andria Usselio la Verna et Guilhem Guichou
Double mixte cadets : Maxime Defoug et Lou-Ann Preziosi
Double mixte seniors : Alexandre Raynal
Simple hommes cadets : Nicolas Legrand
Simple dames cadettes : Nolwenn Gea
Simple dames minimes : Annalina Colombini
Simple hommes minimes : Maxime Deliquet Peix
Double mixte cadets : Nicolas Legrand et Elisa Vacher
Simple dames benjamines : Lison Carreau
Vice-champions de Corse
Simple hommes minimes : Julian Orsini
Simple dames minimes : Zoé Berioux
Simple dames cadettes : Elisa Vacher
Simple dames benjamines : Giulia Lopes
Double hommes minimes : Lisandru Emmanuelli et Francescu L’Espagnol Molinelli
Simple hommes seniors : Alexandre Raynal
Troisièmes places
Simple hommes minimes : Andria Usselio la Verna
Simple dames benjamines : Sofia Micaelli
Double hommes juniors : Maël Cresto et Gabriel Coronado
Simple hommes cadets : Thomas Guine
Double hommes minimes : Andria Usselio la Verna et Guilhem Guichou
Double mixte cadets : Maxime Defoug et Lou-Ann Preziosi
Double mixte seniors : Alexandre Raynal
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