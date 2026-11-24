Le week-end a été fructueux pour Casinca Bad. À l’occasion des championnats de Corse de badminton, les jeunes représentants du club ont décroché six titres. Chez les cadets, Nicolas Legrand s’est imposé en simple hommes avant de remporter le double mixte aux côtés d’Elisa Vacher. Cette dernière a également disputé la finale du simple dames face à une autre licenciée du club, Nolwenn Gea, qui a décroché le titre de championne de Corse.



Casinca Bad a également trusté les podiums chez les minimes avec les victoires d’Annalina Colombini en simple dames et de Maxime Deliquet Peix en simple hommes, respectivement devant Zoé Berioux et Julian Orsini. Andria Usselio la Verna est venu compléter le podium masculin. Même scénario chez les benjamines où Lison Carreau s’est imposée devant deux autres représentantes du club, Giulia Lopes et Sofia Micaelli.



Accompagnés tout au long du week-end par Hugo Berthoud, les jeunes badistes ont ainsi décroché 17 places sur les podiums. Chez les seniors, Alexandre Raynal a complété le bilan du club en devenant vice-champion de Corse en simple hommes et en terminant troisième en double mixte.



