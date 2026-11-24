(Photos : Gérard Baldocchi)
Dans la cour de l’établissement scolaire Jeanne d’Arc, à Bastia, un nouveau banc attire désormais le regard. De couleur rouge, il a été installé en partenariat avec l’association Femmes solidaires pour rendre hommage aux femmes victimes de violences, et notamment à celles qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Une initiative symbolique qui s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, avec une ambition : interpeller les jeunes générations. Originaire d’Italie, le mouvement des bancs rouges a été lancé il y a plusieurs années en Corse, à l’initiative de Femmes solidaires. Depuis, près de 35 bancs ont été installés à travers l’île, symbolisant l’absence de celles « qui ne pourront plus jamais s’y asseoir parce qu’elles ont été tuées » par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
À Jeanne d’Arc, cette installation répond à une volonté de faire de l’établissement scolaire un lieu de sensibilisation. Pour Joseph Massei, chef d’établissement au collège et lycée, le banc rouge doit avant tout « faire réfléchir nos jeunes » et devenir « un symbole de respect et de tolérance ». Présente lors de l’inauguration, Anne Chiardola, directrice académique des services de l’Éducation nationale en Haute-Corse, a également rappelé la signification du banc. « Il doit nous arrêter un instant pour réfléchir et nous rappeler que nous ne devons jamais détourner les yeux face à la violence », a-t-elle déclaré. S’adressant aux élèves présents, elle a insisté sur les différentes formes que celle-ci peut prendre : « Personne ne doit être humilié, rejeté, frappé ou insulté. La violence ne se résume pas toujours à un coup, elle peut commencer avec une mise à l’écart, un comportement qui fait souffrir. »
Sensibiliser dès le plus jeune âge
Au-delà de sa portée symbolique, l’installation de ce banc dans un établissement scolaire prend tout son sens pour les associations présentes. Pour Mylène Jacquet, présidente de l’association Savannah, la jeunesse constitue un public essentiel. La présence du banc, dans un lieu de passage quotidien, doit « susciter des interrogations, ouvrir le dialogue entre élèves et enseignants et, surtout, favoriser une prise de conscience ». « C’est dès le plus jeune âge qu’il faut commencer à éduquer et à informer si l’on veut changer la société », souligne pour sa part Monique Ceccoli-Ottaviani de l’association Femmes solidaires.
Pour concrétiser cette démarche de prévention, les deux associations interviennent régulièrement dans les établissements scolaires. Respect, consentement, égalité entre les filles et les garçons, violences sur les réseaux sociaux ou encore soumission chimique : les interventions dans les établissements scolaires abordent des problématiques variées, adaptées à l’âge des élèves. « On dit aux filles de faire attention, mais il faut aussi travailler avec les garçons », martèle Monique Ceccoli-Ottaviani. « Il ne faut pas mettre en opposition les filles et les garçons, sinon, on n’arrivera jamais à changer la société. »
Du côté de l’association Savannah, qui est intervenue auprès des classes de première du lycée Jeanne d’Arc après l’inauguration du banc, les interventions permettent notamment d’apprendre aux jeunes à reconnaître les premiers signes d’une relation qui bascule dans la violence. « Au début d’une relation, tout est très beau, tout est très gentil. Et petit à petit, il peut y avoir des changements de comportement. Il faut savoir déceler ces détails pour se rendre compte qu'on met un pied dans la violence », explique Mylène Jacquet. Pour accompagner ce travail, l’association utilise notamment le violentomètre, un outil qui permet de mesurer le degré de violence dans une relation et d’identifier certains comportements à risque. « On a eu des jeunes filles qui sont venues nous voir en nous disant : “Je vis ça, mais je ne savais pas que c'était de la violence.” Quand ma fille Savannah est décédée en 2016, il n’y avait pas de séances comme ça, et je pense que si elle en avait eu une, ça aurait peut-être pu allumer des petits clignotants dans son esprit. »
Selon les associations, les échanges avec les élèves réservent parfois des surprises. Les intervenantes observent notamment une réelle curiosité chez les plus jeunes, garçons comme filles, qui n’hésitent pas à poser des questions. « Les garçons sont même parfois plus curieux que les filles », détaille Claude de l’association Femmes solidaires. « On a l’impression que les filles savent déjà, on a déjà dû leur répéter, alors que les garçons, eux, ont vraiment besoin de réponses. Il ne faut pas attendre pour leur en donner. » Pour les associations, le message est clair : la prévention ne doit pas attendre le collège ou le lycée. Elle doit commencer dès la maternelle, avec des mots adaptés à chaque âge.
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