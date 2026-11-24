Du côté de l’association Savannah, qui est intervenue auprès des classes de première du lycée Jeanne d’Arc après l’inauguration du banc, les interventions permettent notamment d’apprendre aux jeunes à reconnaître les premiers signes d’une relation qui bascule dans la violence. « Au début d’une relation, tout est très beau, tout est très gentil. Et petit à petit, il peut y avoir des changements de comportement. Il faut savoir déceler ces détails pour se rendre compte qu'on met un pied dans la violence », explique Mylène Jacquet. Pour accompagner ce travail, l’association utilise notamment le violentomètre, un outil qui permet de mesurer le degré de violence dans une relation et d’identifier certains comportements à risque. « On a eu des jeunes filles qui sont venues nous voir en nous disant : “Je vis ça, mais je ne savais pas que c'était de la violence.” Quand ma fille Savannah est décédée en 2016, il n’y avait pas de séances comme ça, et je pense que si elle en avait eu une, ça aurait peut-être pu allumer des petits clignotants dans son esprit. »





Selon les associations, les échanges avec les élèves réservent parfois des surprises. Les intervenantes observent notamment une réelle curiosité chez les plus jeunes, garçons comme filles, qui n’hésitent pas à poser des questions. « Les garçons sont même parfois plus curieux que les filles », détaille Claude de l’association Femmes solidaires. « On a l’impression que les filles savent déjà, on a déjà dû leur répéter, alors que les garçons, eux, ont vraiment besoin de réponses. Il ne faut pas attendre pour leur en donner. » Pour les associations, le message est clair : la prévention ne doit pas attendre le collège ou le lycée. Elle doit commencer dès la maternelle, avec des mots adaptés à chaque âge.



