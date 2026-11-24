Il fallait pousser les murs, ou presque, samedi soir, à la salle des fêtes de Murateddu, pour pouvoir s’attabler. Les sandwichs au figateddu ou à la salsiccia sont partis comme des petits pains, le groupe Lume assurant de son côté l’animation musicale de la soirée. L’intégralité des bénéfices réalisés sur la restauration et la buvette a ainsi permis de récolter la somme de 3 000 euros, « et peut-être un plus », renseigne Chjara Tafani, la secrétaire du comité des fêtes, qui va désormais pouvoir réfléchir aux modalités de reversement.



« Nous contacterons les habitants qui ont été sinistrés un par un et nous ferons le point sur les besoins, explique la Porto-Vecchiaise investie dans la vie de son village. Puis nous donnerons du matériel selon les demandes (machines à laver par exemple). Nous pensons faire passer un questionnaire pour que les sinistrés se signalent ou soient signalés par d’autres. » Un travail que le comité espère voir aboutir « avant Noël », sinon « peut-être janvier ».