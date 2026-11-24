Il est des hommes dont la présence traverse le temps, dont la parole continue de résonner bien après qu'elle a été prononcée, et dont l'enseignement demeure vivant dans la mémoire et le cœur de ceux qui ont eu le privilège de les rencontrer.

Le Père Gaston Pietri appartient à cette lignée rare. Prêtre, intellectuel, théologien, homme de dialogue et de conviction, il aura consacré un siècle d'existence à éclairer les consciences, à transmettre le savoir et à servir la dignité humaine : un intellectuel de Dieu et un homme de son temps.

Dès 1957, professeur de morale au collège Fesch, il initiait ses élèves à la connaissance des grandes religions monothéistes, à leur histoire et aux liens qui les unissent. Mais au-delà des connaissances qu'il dispensait, il enseignait déjà une certaine manière de regarder le monde : avec curiosité, intelligence et respect de l'autre.





Dans les années 1960, devenu aumônier de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC), il fit du dialogue bien davantage qu'une méthode : une exigence morale, une disposition de l'esprit et du cœur. Il nous apprenait que l'écoute, le respect et la reconnaissance de la dignité de chacun étaient les conditions essentielles de toute rencontre véritable.

Accueillir l'autre, quel qu'il soit, dans sa singularité, ses convictions et ses différences, c'était déjà, à ses yeux, faire vivre l'esprit chrétien dans ce qu'il possède de plus universel.

Son engagement sacerdotal ne se limitait ni à l'enseignement ni à la célébration. Il participait pleinement à cette Église de Corse vivante et ouverte, attentive à la jeunesse, à ses aspirations comme à ses difficultés.

Autour des activités sportives, des jeux, du soutien scolaire et des rencontres intellectuelles, il contribuait à créer des espaces où les jeunes pouvaient grandir, se découvrir et apprendre à vivre ensemble.

Il fut également un bâtisseur de communautés de vie chrétienne et de fraternité qui réunissaient, à travers la Corse, des familles de tous horizons.

À Bastia, à Ajaccio, à Corte, à Ghisonaccia et ailleurs, ces communautés se retrouvaient chaque mois pour réfléchir ensemble aux grandes questions théologiques, morales et sociales de leur temps. On y échangeait librement, on y confrontait les idées, on y partageait les interrogations et les espérances.

Ces rencontres s'achevaient souvent autour d'agapes fraternelles, moments simples et chaleureux où la foi devenait partage et où la communauté prenait tout son sens.







Ainsi se construisait, patiemment, une fraternité vivante, enracinée dans la foi mais ouverte au monde.

Le Père Gaston Pietri fut aussi un théologien reconnu, un esprit libre et exigeant, dont la réflexion dépassait largement les frontières de notre île.

Ses contributions à des journaux tels que La Croix ou Le Monde témoignaient de la profondeur de sa pensée, de son humanisme et de son engagement constant en faveur de la paix et de la non-violence.

Il appartenait à ces hommes pour lesquels la foi ne saurait être un refuge hors du monde, mais constitue au contraire une invitation à le comprendre, à l'interroger et à contribuer à le rendre meilleur.

Profondément attaché à la Corse, à son histoire, à sa culture, il était pétri des qualités de l'âme corse et souhaitait avec ardeur que notre île et ses habitants puissent bénéficier, dans un climat de paix, du progrès et du développement. Il considérait le respect de l'éthique et de l'honnêteté comme une expression de la vérité.





Nous nous souvenons de ces questions que nous lui posions, parfois avec hésitation, parfois avec l'impatience de la jeunesse.

Ses réponses n'étaient jamais convenues. Elles ouvraient des perspectives inattendues, invitaient à approfondir la réflexion et nous conduisaient souvent bien au-delà de notre interrogation première.

Il ne cherchait pas tant à nous donner des certitudes qu'à nous apprendre à penser, à discerner, à exercer notre liberté avec responsabilité.

C'était là, sans doute, l'une des plus belles expressions de son art de transmettre : ne pas imposer une pensée, mais éveiller une conscience.

Et puis il y avait l'homme, sa simplicité, sa bienveillance, cette douce détermination exprimée d'une voix simple qui lui permettait d'être présent là où la dignité humaine était menacée, là où la souffrance appelait une parole, un geste ou simplement une présence.

Sans éclat inutile, sans recherche de reconnaissance, il était là. Fidèle à ses convictions, attentif aux autres, profondément humain.





À l'heure de lui rendre hommage, c'est d'abord un sentiment de profonde gratitude qui nous habite.

Gratitude pour le savoir transmis, pour les horizons ouverts, pour les consciences éveillées. Gratitude aussi pour cette leçon de vie, si précieuse, qui nous enseignait que la culture n'a de véritable grandeur que lorsqu'elle se met au service de l'homme.

Le Père Gaston Pietri nous aura appris que la foi peut dialoguer avec la raison, que la conviction peut s'accorder avec la tolérance et que la fidélité à ses racines n'interdit jamais l'ouverture à l'universel.

Il nous laisse bien davantage que des souvenirs : une manière d'être au monde, une exigence de vérité, une certaine idée de la fraternité.

Et si le temps emporte les voix et les visages, il ne saurait effacer ce que les hommes d'exception déposent dans les consciences de ceux qu'ils ont accompagnés.

Nous lui devons une part de ce que nous sommes devenus.

Les Anciens.