Il y avait du monde et surtout beaucoup de musiciens, ce dimanche matin à la cathédrale d'Ajaccio. Dès 10 h 30, les instruments et les voix ont accompagné la messe de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. L'Orchestre ARIA Ajaccio, la Musique municipale, la chorale de la cathédrale, le groupe vocal féminin i Maistrelli et l'organiste de la cathédrale étaient réunis pour cette célébration devenue un rendez-vous traditionnel du monde musical ajaccien.
Pour l'abbé Frédéric Constant, la Sainte-Cécile est ainsi l'occasion de rappeler la place qu'occupent la musique et le chant dans la liturgie. « C'est à travers la musique et les chants que nous nous élevons vers le Seigneur », explique le vicaire général de l’Église de Corse, avant de rappeler cette phrase de Saint Augustin : « Chanter, c'est prier deux fois ».
Pour l'abbé Frédéric Constant, la Sainte-Cécile est ainsi l'occasion de rappeler la place qu'occupent la musique et le chant dans la liturgie. « C'est à travers la musique et les chants que nous nous élevons vers le Seigneur », explique le vicaire général de l’Église de Corse, avant de rappeler cette phrase de Saint Augustin : « Chanter, c'est prier deux fois ».
La matinée a également été marquée par une remise de médailles à plusieurs musiciens de l'Orchestre ARIA et de la Musique municipale. C'est le général de brigade Gonzague-Arnaud Prouvost, commandant de la région de gendarmerie de Corse, qui leur a remis ces distinctions, saluant ainsi leurs nombreuses années de présence et leur fidélité à leurs formations respectives.
Un grand rassemblement musical prévu le 9 mars 2027
Au cours de cette messe, l'abbé Frédéric Constant a également annoncé un nouveau rendez-vous pour l'année prochaine. Le 9 mars 2027, à l'occasion de l'ouverture de la neuvaine de la Madunuccia, un grand concert réunira les associations musicales et les chœurs d'Ajaccio au pied de la statue de la Madunuccia, place des Palmiers.
Un grand rassemblement musical prévu le 9 mars 2027
Au cours de cette messe, l'abbé Frédéric Constant a également annoncé un nouveau rendez-vous pour l'année prochaine. Le 9 mars 2027, à l'occasion de l'ouverture de la neuvaine de la Madunuccia, un grand concert réunira les associations musicales et les chœurs d'Ajaccio au pied de la statue de la Madunuccia, place des Palmiers.
« La musique est un lien, un fil conducteur et un moyen pour unir et faire communier celles et ceux qui, dans la foi, même en dehors de la foi, peuvent avancer sur un chemin d'unité et de paix », souligne l'abbé Constant, en indiquant que cette initiative s'inscrit dans une volonté de réunir les musiciens et les chanteurs de différentes générations, et que des jeunes du conservatoire, ainsi que la nouvelle chorale des Petits Chanteurs de la cathédrale seront présents.
À l'issue du concert, les participants rejoindront la cathédrale pour l'ouverture solennelle de la neuvaine de Notre-Dame de la Miséricorde.
À l'issue du concert, les participants rejoindront la cathédrale pour l'ouverture solennelle de la neuvaine de Notre-Dame de la Miséricorde.
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